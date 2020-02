Infirmerie OM : Plus long que prévu pour Radonjic ? (retour en Avril ?)

Au moment de l’opération de Florian Thauvin, l’OM avait annoncé un retour pour la trêve internationale de fin décembre, l’ailier a repris sur les terrains olympiens seulement hier (18 février). Nemanja Radonjic, qui vient de se faire opérer des adducteurs, pourrait être indisponible plus de 3 semaines…

Après la victoire 1-2 de l’OM à Lille dimanche, André Villas-Boas avait confirmé en conférence de presse : « Radonjic va être opéré. » L’ailier gauche serbe souffre des adducteurs, son absence était évaluée à 3 semaines par le coach portugais la semaine dernière :« Radonjic a un problème de pubalgie. Il a souvent des douleurs après les rencontres et les entraînements. On va décider après le match contre le Losc s’il se fait opérer ou non… » L’absence de Nemanja Radonjic pourrait dépasser les 3 semaines…

Interrogé par la Provence, un spécialiste marseillais avait il y a quelques jours expliqué que la période d’indisponibilité devrait plutôt se situer autour du mois et demi.

Le délai de reprise se situe entre trois semaines et deux mois

« Le délai de reprise se situe entre trois semaines et deux mois, et on penche plutôt pour un mois et demi en moyenne. Le mot pubalgie regroupe plusieurs pathologies. Dans le football, en règle générale, on parle de pubalgie haute, même s’il peut aussi y avoir des douleurs plus basses, au niveau des adducteurs. C’est très fréquent dans ce sport car le foot sollicite le carrefour pubien, qui est le centre névralgique des tractions. Ce sont des douleurs à la paroi abdominale, nées d’un déséquilibre musculaire et liées à la fatigue, à l’enchaînement des matches, à la récupération, mais pas forcément à une mauvaise hygiène de vie… La prise en charge médicale ne suffit pas toujours. L’opération permet de retendre cette paroi. Mais c’est une pathologie embêtante dans le sens où le footballeur peut malgré tout jouer, donc on retarde souvent la prise de décision. » Un médecin spécialiste – source : La Provence