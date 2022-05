Info FCM: Harit finalement présent, Milik forfait… Le groupe de l’OM face à Lorient !

Selon nos informations, Amine Harit, sorti en béquilles du stade Vélodrome jeudi soir, est bel et bien dans le groupe pour affronter Lorient demain après-midi. A l’inverse, Arkadiusz Milik est forfait pour la rencontre face aux Bretons à la suite d’un coup reçu à la cuisse jeudi contre Feyenoord.

L’Olympique de Marseille se rend demain après-midi à Lorient pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Les Marseillais seront privés de Dimitri Payet, Konrad de la Fuente, Leo Balerdi et Alvaro Gonzalez. En plus de ces absences, Arek Milik sera aussi indisponible face aux Lorientais à cause d’un coup reçu à la cuisse jeudi soir face à Feyenoord. Le Polonais aurait joué toute la seconde période avec cette douleur qui persistait. A l’inverse, Amine Harit sera bel et bien présent demain après-midi. Sorti du Vélodrome en béquilles jeudi soir, l’international marocain est bien dans le groupe qui se rend en Bretagne, même s’il ne sera certainement pas titulaire.

Info FCM : Milik forfait pour le déplacement à Lorient. Harit fait partie du groupe #OM #teamOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 7, 2022

L’Olympique de Marseille vient de communiquer le groupe officiel présent face à Lorient, confirmant nos informations.

👥 #FCLOM Les 2️⃣2️⃣ Olympiens convoqués pour le déplacement à Lorient ✈️ pic.twitter.com/uCTKdIwEpY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 7, 2022

Payet forfait jusqu’à la fin de la saison !

A LIRE AUSSI: Lorient – OM: Encore un gros coup dur pour Sampaoli ?

Dimitri Payet a été victime d’une lésion musculaire du mollet bilantée par les examens habituels de référence. Les soins ont été d’ores et déjà démarré mais la récupération totale n’arrivera qu’après la fin du championnat. C’est ce qu’a indiqué le l’Olympique de Marseille via un communiqué publié ce samedi.