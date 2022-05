Lorient – OM: Encore un gros coup dur pour Sampaoli ?

En plus de l’absence de Dimitri Payet, le secteur offensif de l’Olympique de Marseille pourrait être encore un peu plus affaibli. En effet, Arek Milik aurait également reçu un coup face à Feyenoord et serait très incertain pour demain.

L’Olympique de Marseille se déplace demain après-midi sur la pelouse de Lorient pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. L’OM doit absolument s’imposer pour repasser devant Monaco et ne pas laisser la possibilité à Rennes de revenir au classement. Cependant, une mauvaise nouvelle vient rendre les choses encore un peu plus compliquées. Selon les informations de L’Equipe, Arkadiusz Milik aurait été touché pendant la première mi-temps face à Feyenoord. Le buteur polonais a reçu un coup à la cuisse qui l’avait déjà fait souffrir au mois de mars dernier. Il aurait donc joué l’entièreté de la partie avec cette douleur et serait désormais incertain pour la rencontre face à Lorient demain à 17h05. C’est un nouveau coup dur pour Jorge Sampaoli qui devait déjà composer sans Dimitri Payet.

👉🏼Face à Feyenoord, Arkadiusz Milik a reçu un coup au même endroit que sa blessure musculaire à la cuisse fin mars. Il a joué toute la seconde période avec cette douleur.

Le polonais est très incertain pour le déplacement à Lorient demain 17h. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/zLXz2ytOuA — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) May 7, 2022

A LIRE AUSSI: OM: Di Meco inquiet de la santé physique des joueurs !

Riolo : Milik lui je lui en veux !

A LIRE AUSSI: Longoria sur Martial, un défenseur français pour remplacer Saliba, un Havrais dans le viseur… Les 3 infos mercato OM de la semaine !

« Si tu accumules ce que Dieng n’a pas transformé comme occasion au match aller, les erreurs techniques dans la surface ce soir…. Tout le monde chiale sans arrêt pour voir Milik, mais ce soir Milik a une occasion mais p… c’est même pas un contrôle de CFA qui joue comme ça. Après je veux bien qu’on tape sur Dieng, mais il a les pieds carrés, on le sait… C’est difficile de critiquer les joueurs de l’OM car tu sens qu’ils mettent le coeur mais par contre il manque des choses, il manque de la technique, il manque de la classe ça c’est sur… Under est rentré, il a été mauvais. Milik lui je lui en veux ! Je lui en veux plus qu’à Dieng parce que lui tout le monde chiale pour qu’il joue, parce que lui même pense que c’est un attaquant de classe international » Daniel Riolo – Source – RMC Sport