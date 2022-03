Inquiétude pour le déplacement à Bâle, du monde à Saint-Etienne, et un duel avec Lyon pour un ailier… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : La direction s’inquiète de la répartition des supporters à Bâle, le stade Geoffroy Guichard devrait se remplir et un ailier turc suivi aussi par Lyon…

L’OM s’inquiète pour ses supporters

« L’Olympique de Marseille dénonce les informations contradictoires du FC Bâle concernant l’accueil de ses supporters, à l’occasion du match retour d’UEFA Europa Conference League, jeudi prochain en Suisse. En publiant hier après-midi sur son site internet de nouvelles modalités de billetterie réservées aux supporters marseillais, tout en leur refusant l’accès au parcage visiteurs, pourtant prévu lors des réunions préparatoires, le FC Bâle a créé un contexte d’organisation, illisible, unique et dangereux. Le parcage visiteurs reste la meilleure option pour garantir la sécurité de nos supporters, comme cela est prévu pour n’importe quel déplacement et dans n’importe quel stade d’Europe. Dans les conditions actuelles, les supporters se retrouveraient livrés à eux-mêmes. Nous demandons, une énième fois, au FC Bâle d’échanger avec la police bâloise et de revoir sa position pour offrir les meilleures conditions d’accueil. » Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille (15/03/2022)

Pour l’ancien joueur joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono, le débat autour de l’international polonais Arek Milik est définitivement clos.

C’est un joueur de haut niveau – JCDB

« Il a été décrié ces derniers temps et là on se rend compte que même seul devant Brest Milik a eu des opportunités, il a fait jouer ses partenaires lorsqu’il avait le ballon, il a su décrocher…Je pense que le problème Milik est définitivement réglé. Milik est un grand joueur. Il faut surtout qu’il ait des joueurs autour de lui qui puissent lui donner des bons ballons. A partir de là il fera son boulot comme il doit le faire. C’est un joueur de haut niveau » Jean Charles de Bono – Source : Football CLub de Marseille

Kerem Aktürkoğlu, un jeune turc prometteur suivi par l’OM et Lyon

Déjà annoncé à plusieurs reprises dans le viseur de l’OM, l’ailier gauche Kerem Aktürkoğlu serait aussi pisté par Lyon. En effet, selon la presse turque, des représentants lyonnais étaient présents lors du match Galatasaray vs Besiktas pour observer le joueurs de 23 ans qui évolue à Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu a offert la victoire à son équipe grâce à un doublé. Ce dernier dispose d’un contrat longue durée jusqu’en juin 2026, il faudra un gros chèque pour convaincre Galatasaray de le laisser filer…

L’ailier gauche droitier a marqué 11 buts et offert 9 passes décisives toutes compétitions confondues…

En Août dernier, FCM a demandé à Bertan Öner quelques informations sur Galatasaray. Au début de la saison, il définissait déjà Kerem Aktürkoglu comme un jeune ailier prometteur.

« Nous avons une équipe complètement renouvelée par rapport à la saison dernière parce qu’à cause du fairplay financier la plupart de nos joueurs étaient en prêt. Cette année, on a eu un nouveau président qui a été élu et la disparition du fairplay financier, ça nous a permis de miser sur des joueurs qui pouvaient nous rapporter de l’argent à la vente. Donc il va falloir que cette équipe, totalement remaniée, apprenne à jouer ensemble. Comme on est une équipe nouvelle, on n’a pas encore pu voir quel serait l’équipe type. Mais, moi si j’avais un onze type à donner avec ce que je pense de l’équipe : On a Muslera, notre gardien depuis plusieurs années, Sacha Boey à droite, Luyindama et Nelsson en défense central et Patrick Van Aanholt à gauche. En milieu, il devrait y avoir principalement Taylan Antalyali, Feghouli que vous connaissez et Cicâldau. Tout ça en milieu plutôt central. Ensuite, on a un jeune joueur prometteur turc, Kerem Aktürkoglu, sur l’aile, Morutan qui peut jouer sur les ailes aussi. Et, en attaque, il y a Mostafa Mohamed, moi c’est ma préférence mais pour le moment l’entraîneur préfère mettre Mbaye Diagne. Donc vous l’aurez compris Falcao n’est plus dans nos petits papiers (il a été libéré et devrait signer en Liga), après on verra comment sa situation évolue dans les prochains jours. » Bertan Öner – source : FCMarseille (31/08/2021)

L’OM va remplir le Stade Geoffroy Guichard ?

Lors du premier week-end d’avril, l’Olympique de Marseille va aller défier l’ASSE à Saint-Etienne. Alors que la billetterie vient tout juste d’ouvrir ce lundi, le club stéphanois a très vite indiqué que le Kop Nord n’avait déjà plus de places disponibles. Le Dauphiné envisage du coup un stade Geoffroy-Guichard pourquoi pas à guichets fermé.

