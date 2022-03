Internationaux OM : Caleta-Car décisif avec la Croatie !

L’Equipe de France affrontait en soirée la Côte d’Ivoire au Stade Vélodrome. Saliba a fêter sa première sélection, il est entré à la 59′ minute à la place de Varane. Guendouzi a été décisif dans les arrêts de jeu…

William Saliba est entré juste avant l’heure de jeu dans un Vélodrome acquis à sa cause. Le défenseur central a remplacé Varane et a été acclamé sur chaque ballon touché. Guendouzi a lui aussi droit à du temps jeu, Deschamps l’a fait entrer à la place de Griezmann à la 75′ ! Giroud avait répondu à Pépé, c’est Guendouzi qui a trouvé Tchouaméni dans les arrêts de jeu sur un corner pour le but du 2-1.

A noter que Sead Kolasinac était titulaire avec la Bosnie lors de la défaite 0-1 concédée face à la Géorgie, il a disputé l’intégralité de la rencontre au poste de piston gauche d’une défense à 5…

Duje Caleta-Car a lui disputé 73 minutes du match amical face à la Slovénie. Le défenseur axial marseillais aura eu le temps de distribuer une passe décisive sur le seul et unique but croate de la partie. Il s’agit de sa première passe décisive sous le maillot national.

Jeudi 24 Mars

Ecosse 1-1 Pologne (Amical) Arek Milik (27 minutes)

Portugal 3-1 Turquie (QCDM22) Cengiz Ünder (90 minutes / 1x passe décisive)

Vendredi 25 mars

Egypte 1-0 Sénégal (QCDM22) Pape Gueye (6 minutes) / Bamba Dieng (32 minutes)

RD Congo 1-1 Maroc (QCDM22) Cédric Bakambu (88 minutes)

France 2-1 Côte d’Ivoire (Amical) Mattéo Guendouzi (15 minutes et 1 passe décisive) / William Saliba (31 minutes)

Bosnie 0-1 Géorgie (Amical) Sead Kolasinac (90 minutes)

Samedi 26 Mars

Croatie / Slovénie (Amical) Duje Caleta Car (73 minutes et 1 passe décisive)

Mardi 29 Mars

Pologne / Suède (QCDM22) Arek Milik

Sénégal / Egypte (QCDM22) Pape Gueye / Bamba Dieng

Maroc / RD Congo (QCDM22) Cédric Bakambu

France / Afrique du Sud (Amical) Mattéo Guendouzi / William Saliba

Croatie / Bulgarie (Amical) Duje Caleta Car

Bosnie / Luxembourg (Amical) Sead Kolasinac

Match décisif, celui du Sénégal en match aller-retour face à l’Egypte, cela concerne Bamba Dieng et Pape Gueye et cela commence vendredi pour le match aller en Egypte. Cédric Bakambu va lui aussi disputer un match capital avec la RDC face au Maroc vendredi. Par contre, Milik, Caleta Car, Guendouzi, Saliba et Kolasinac vont eux disputer des matches amicaux… A noter que les jeunes Simon Ngapandouetnbu (France U19) et Oussama Targhalline (Maroc U23) sont aussi en sélection. Le premier va disputer des match de qualification pour l’Euro U19, alors que le second va participer au Tournoi international de Turquie…