Buteur et passeur lors de la victoire historique de l’Équipe de France face à Gibraltar (14-0), le latéral de l’Olympique de Marseille Jonathan Clauss est revenu sur cette soirée au micro de Téléfoot ce dimanche.

Jonathan Clauss était l’invité de Téléfoot ce matin en compagnie du sélectionneur Didier Deschamps. Le latéral droit de l’OM est revenu sur la plus large victoire de l’histoire des Bleus face à Gibraltar (14-0). « C’était une soirée parfaite. Il reste beaucoup d’émotions même si Gibraltar me semble un peu en-dessous par rapport au football moderne. C’est incroyable ce qu’il s’est passé et on en a tous profité, a-t-il confié. On avait à cœur à la mi-temps de continuer à marquer des buts. On voulait respecter l’adversaire du mieux possible, avec un score comme ça, c’est ce qu’on a fait », a poursuivi l’ancien Lensois.

« J’aime jouer avec Coman »

L’international français a également évoqué son association sur le côté droit avec Kingsley Coman: « Cela s’est fait naturellement. J’ai été amené à jouer derrière lui dès le départ. Il y a des discussions et de la complémentarité. À ce niveau là, ce sont des joueurs très intelligents. On arrive vite à se comprendre par rapport au football. J’aime beaucoup évoluer avec lui et je pense que cela ne lui déplaît pas non plus de jouer avec moi. Il faut que l’on persévère ensemble dans ce domaine« .