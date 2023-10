Internationaux OM: Clauss ne cache pas sa joie, Deschamps ravi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

De retour en Équipe de France, Jonathan Clauss pourrait disputer l’une des deux rencontres lors de ce rassemblement en raison des absences.

Le piston, devenu arrière droit avec l’OM sous les ordres de Marcelino et également depuis l’arrivée de Gattuso, fait son retour en Équipe de France, lui qui a raté la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un come-back des plus logique, tant Jonathan Clauss performe sous le maillot olympien, en alliant technique défensive et une capacité à faire des différences offensivement, notamment au niveau de la dernière passe. Des qualités que ne possèdent pas forcément les autres candidats au poste qui sont Benjamin Pavard et Jules Koundé, qui a d’ailleurs déclaré forfait pour ce rassemblement. Pavard, récemment transféré à l’Inter Milan en provenance du Bayern Munich, ne souhaite plus jouer comme latéral droit, ce qu’à confirmé Didier Deschamps. Une opportunité pour le Marseillais d’être titulaire ce vendredi face au Pays-Bas, pour le compte des éliminatoires à l’Euro 2024, ou contre l’Écosse, en amical, mardi prochain.

A LIRE AUSSI: Mercato ex OM : Marcelino va déjà reprendre un banc? Il impose ses conditions !

« Je ne peux pas lui enlever cette immense déception mais s’il est là aujourd’hui, c’est qu’il le mérite »

Interrogé sur le sujet par Téléfoot, l’ex-Lensois a dévoilé ses émotions : « C’est encore un rêve d’enfant, mais cette fois j’y vais avec plus de convictions : c’est un autre Jo’ qui est ici ! J’étais à la sieste, et quand je me suis réveillé, la bonne surprise ! Je n’ai pas été sélectionné, on est allé en finale : c’était malgré tout un bon choix du sélectionneur à ce moment-là… », a confié Clauss.

💬 Didier Deschamps sur le retour de Jonathan Clauss : « Il joue plus régulièrement avec ses propres qualités de latéral droit. » pic.twitter.com/3DJ3RxeZtN — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 5, 2023

Le sélectionneur des Bleus s’est exprimé sur le latéral phocéen et son retour : « On a maintenu le contact. Je peux avoir des discussions avec les joueurs quand ils sont là, c’est toujours mieux en tête-à-tête. Je ne garde pas un contact régulier avec tous les joueurs, mais à partir du moment où ils restent dans les pré-listes et que je considère qu’ils ont un rôle à jouer, c’est surtout le suivi qui est important. Même s’ils ne sont pas sélectionnés, on continue d’évaluer leurs performances par rapport à la concurrence. (…) Il a la banane, le sourire. Il ne joue pas sa vie, ce n’est pas un examen de passage. Je ne peux pas lui enlever cette immense déception (l’absence au Mondial), mais s’il est là aujourd’hui, c’est qu’il le mérite », a affirmé Deschamps.