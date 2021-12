Internationaux OM : Dieng, Gueye… La CAN pourrait être annulée !

Il y a quelques semaines, Pape Gueye et Bamba Dieng ont été appelés en sélection du Sénégal… Ils ont donc une chance de participer à la CAN avec leur pays. Malheureusement, ils pourraient ne jamais jouer cette compétition !

L’Olympique de Marseille a beaucoup d’internationaux dans son effectif. Cet été, seul deux d’entre eux était présents à l’Euro : Duje Caleta-Car et Steve Mandanda. Depuis la victoire de l’Algérie en 2019, la Coupe d’Afrique des Nations n’a pas eu lieu.

Cette édition 2022 devrait se dérouler au Cameroun. Deux joueurs de l’OM sont directement concernés par cette compétition : Pape Gueye et Bamba Dieng. Les deux jeunes marseillais ont leur place en sélection du Sénégal depuis plusieurs mois et sont installés dans la rotation.

La Premier League fait pression sur la CAF?

Cependant, selon les informations de RMC Sport, la CAN pourrait être annulée pour cette édition ! Certaines nations auraient d’ailleurs étaient prévenus de cette annulation. Outre la situation sanitaire et le nouveau variant Omicron, les organisateurs doivent faire face à la gronde des clubs européens.

En Premier League notamment, les clubs ne souhaitent pas que leurs joueurs subissent une quarantaine à leur retour sur le sol britannique. Les Africains jouant en Angleterre seraient donc absents pour la durée de la compétition puis pendant au moins 10 jours avec deux tests PCR : l’un au second jour puis un deuxième lors du huitième jour.

🔴 Selon nos informations, la CAN pourrait annoncer une annulation de l’édition 2022 au Cameroun. La réflexion est en tout cas engagée. — RMC Sport (@RMCsport) December 15, 2021

Dieng? Le culot qu’il a ce joueur ! — De Bono

« Man of the match face à Strasbourg? Moi je mets Dieng ! Même s’il a raté cette superbe occasion en première mi-temps quand on le lance dans la profondeur. Cette occasion, il se la crée ! Il se la crée une nouvelle fois par sa vitesse, son appel. Il part dans le dos de l’adversaire. Pour moi, l’Homme du match c’est Dieng même si Payet a une nouvelle fois été bon. Il y en a quelques uns qui étaient bons mais Payet a été le chef d’orchestre. Dieng apporte quelque chose, de la rapidité… Il apporte de la nouveauté dans le jeu marseillais ! Ça donne des solutions à Payet notamment, pour qu’il lui donne des ballons en profondeur. Il sait qu’il va très vite, qu’il part dans le dos… Il est aussi capable d’éliminer. A un moment, il fait deux trois passements de jambes, il frappe au but… Le culot qu’il a ce joueur ! Il a fait une belle rencontre face à Strasbourg. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (13/12/21)

