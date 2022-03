Internationaux OM : Dieng n’a pas tremblé, le Sénégal en Coupe du Monde !

Matches décisifs dans la zone Afrique pour la qualification pour la Coupe du Monde 2022 ce mardi soir. Le Sénégal battu 1-0 au match aller, affrontait l’Egypte ! Aux tirs au but, Dieng a marqué le sien avant la conclusion de Mané !

Avec Bamba Dieng et Pape Gueye sur le banc, le Sénégal a ouvert le score d’entrée de jeu grâce à un but de Boulaye Dia. Bamba Dieng est entré en jeu à la 68′ à la place de Bouna Sarr positionné comme ailier droit. L’attaquant de l’OM a rapidement pris un jaune pour un gros tacle. L’Egypte s’est offert deux grosses occasions en fin de rencontre, sans cadrer. pape Gueye est lui entré à la 81′ minute à la place du buteur Dia. Ismaïla Sarr a raté la balle de match à la 82′ en ne cadrant pas sa frappe en duel avec le gardien. Cela va se jouer en prolongations, Cissé et Sarr vont encore avoir deux énormes occasions. Dieng va avoir une grosse opportunité, d’une frappe qui frôle le poteau à la 114e ! Tout va se jouer au tirs au but. 0-0 au bout de 4 tirs, incroyable séance, c’est Ismaïla Sarr qui va ouvrir les compteurs, lui qui avait tout raté lors du match. Egalisation de l’Egypte, Bamba Dieng s’élance et marque sans trembler, 2-1. Mendy arrêt le suivant et offre la balle de match à Mané.

A noter que le Ghana a éliminer le Nigéria, suite à un nul 1-1 et la règle du but à l’extérieur…

Jeudi 24 Mars

Ecosse 1-1 Pologne (Amical) Arek Milik (27 minutes)

Portugal 3-1 Turquie (QCDM22) Cengiz Ünder (90 minutes / 1x passe décisive)

Vendredi 25 mars

Egypte 1-0 Sénégal (QCDM22) Pape Gueye (6 minutes) / Bamba Dieng (32 minutes)

RD Congo 1-1 Maroc (QCDM22) Cédric Bakambu (88 minutes)

France 2-1 Côte d’Ivoire (Amical) Mattéo Guendouzi (15 minutes et 1 passe décisive) / William Saliba (31 minutes)

Bosnie 0-1 Géorgie (Amical) Sead Kolasinac (90 minutes)

Samedi 26 Mars

Croatie 1-1 Slovénie (Amical) Duje Caleta Car (73 minutes et 1 passe décisive)

Mardi 29 Mars

Sénégal 1-0 Egypte (QCDM22) Pape Gueye (39 minutes) / Bamba Dieng (52 minutes)

Maroc / RD Congo (QCDM22) Cédric Bakambu

France / Afrique du Sud (Amical) Mattéo Guendouzi / William Saliba

Croatie / Bulgarie (Amical) Duje Caleta Car

Bosnie / Luxembourg (Amical) Sead Kolasinac

Match décisif, celui du Sénégal en match aller-retour face à l’Egypte, cela concerne Bamba Dieng et Pape Gueye et cela commence vendredi pour le match aller en Egypte. Cédric Bakambu va lui aussi disputer un match capital avec la RDC face au Maroc vendredi. Par contre, Milik, Caleta Car, Guendouzi, Saliba et Kolasinac vont eux disputer des matches amicaux… A noter que les jeunes Simon Ngapandouetnbu (France U19) et Oussama Targhalline (Maroc U23) sont aussi en sélection. Le premier va disputer des match de qualification pour l’Euro U19, alors que le second va participer au Tournoi international de Turquie…