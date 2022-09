Internationaux OM : Duel à venir entre Amine Harit et Alexis Sanchez !

Respectivement sélectionnés avec le Maroc et le Chili, Amine Harit et Alexis Sanchez vont s’affronter en match amical. Prévu le 23 septembre, le duel des deux olympiens aura lieu au RCDE Stadium de Barcelone à 21 heures.

Le nouveau sélectionneur du Maroc Walid Regragui fait confiance en l’attaquant Olympien, lui qui a fait son retour en sélection en début d’année après une absence de presque 2 ans. Les marocains joueront ensuite contre le Paraguay le 27 septembre à Séville.

لائحة المنتخب الوطني لمباراتي الشيلي والبارغواي الوديتين

Take a look at Coach Walid’s players list for the next friendly games against Chile & Paraguay#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/T7XjLbpUlT

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 12, 2022