OM : Sanchez, taille patron !

L’OM s’est imposé 2-1 face au LOSC ce samedi lors de la 7e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation d’Alexis Sanchez sur ce match.

L’Olympique de Marseille a eu du mal a rentrer dans son match face à Lille samedi soir. Le match de Ligue des Champions face à Tottenham était peut être encore dans les jambes. Lille a bien utilisé la vitesse d’Ounas sur le côté droit qui a mis Balerdi en difficulté. Ismaily a ouvert le score suite à une frappe d’Ounas en pivot du gauche au point de penalty sur le poteau (0-1 / 12′). L’OM a eu du mal à se relancer, mais finalement sur une belle action initiée par Harit, Under sert Alexis Sanchez qui égaliser (1-1 / 26′). Tudor a tout de suite fait un changement en sortant Balerdi pour Nuno Tavares afin de faire reculer Kolasinac d’un cran et ferme ce côté gauche. L’OM a montré un visage bien plus convaincant en seconde période, Under a buté sur Chevalier, puis Harit a fait briller le jeune portier du LOSC. Sanchez était tout proche de marquer un doublé sur corner, mais c’est finalement Gigot qui va donner l’avantage aux olympiens en déviant une tête de Kolasinac à la limite du hors jeu (2-1 / 61′). Gueye et Veretout vont avoir l’occasion de faire le break, mais finalement l’OM l’emporte 2-1 malgré une dernière occasion pour Bayo entré en jeu.

La note d’Alexis Sanchez : 7.5/10

Son appréciation Sanchez, taille patron !

L’attaquant chilien est encore décisif avec son 3e but en Ligue 1, mais il est aussi très précieux dans le jeu. Il presse, décroche, dévie, garde le ballon, décale… Après son premier but, il était tout proche de marquer un doublé suite à un corner, sa mobilité et son sens du jeu sont un sacré plus pour l’attaque olympienne. Clairement le patron du secteur offensif…

Les notes des médias L’Equipe 6/10 À la pointe de l’attaque marseillaise, il n’a pas ménagé ses efforts dans le pressing comme dans ses appels ou ses décrochages. Quand son équipe a eu du mal à tenir le ballon, en début de match, il a été précieux avant d’égaliser à bout portant sur un centre d’Under (26e). Il a même raté le doublé de peu sur une tête (52e). Remplacé par GERSON (86e). Maxifoot 7/10 Suspendu contre Tottenham (0-2), l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a pas ménagé ses efforts sur cette partie. Avec un gros pressing et des courses incessantes, le Chilien a pesé sur la défense adverse malgré quelques imprécisions sur le plan technique. Sur un centre d’Ünder, il a été récompensé avec cette égalisation sur une volée. L’ex-star de l’Inter Milan aurait même pu obtenir un penalty pour une poussette d’André… Footmercato 7.5/10 Très mobile pour apporter des solutions, le Chilien a su déstabiliser les défenseurs nordistes par ses appels et ses dribbles (2 réussis sur 3). Parfois râleur pour demander les ballons, il égalise pour les liens, bien servi par son compère turc. Durant les arrêts de jeu, on le voit souvent discuter avec ses coéquipiers pour donner des conseils. S’il est moins en vue en seconde période, l’ancien Nerazzurro est toujours volontaire et donne du sien (19 duels disputés, 7 gagnés) pour faire le pressing sur les premiers relanceurs.