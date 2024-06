Internationaux OM: défaite de Kondogbia face à un ancien marseillais

Jordan Ayen et le Ghana s’imposent (4-3) face à la Centrafrique de Geoffrey Kondogbia. Dans le cadre d’un match pour les qualifications à la coupe du monde 2026.

Hier soir, l’olympien Geoffrey Kondogbia a joué 68 minutes avant de laisser sa place. Pourtant auteur d’un match très correct au milieu de terrain, il s’est montré efficace notamment par une passe décisive à la 11ème minute de jeu.

LOUIS MAFOUTA DRAWS LEVEL WITH A GREAT FINISH!!!

GEOFFREY KONDOGBIA WITH A BEAUTIFUL BALL OVER THE TOP FOR THE ASSIST!!!

📽️ @PushGoals pic.twitter.com/dTOfiLLObd

— Football Report (@FootballReprt) June 10, 2024