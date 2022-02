Internationaux OM : La finale de la CAN avec Bamba Dieng et Pape Gueye !

C’est un grand soir pour les deux Marseillais Bamba Dieng et Pape Gueye ! Les Sénégalais affrontent ce dimanche soir à 20h les Égyptiens de Mohamed Salah. Où et comment voir cette rencontre? A la TV, il sera diffusé sur deux chaînes et il sera possible de le voir gratuitement en streaming !

Le Sénégal a réussi à filer en finale de la CAN ! Les deux Marseillais Pape Gueye et Bamba Dieng seront ce dimanche soir au Stade d’Olembe à Yaoundé au Cameroun. Une rencontre capitale pour les deux Olympiens qui ont pris part à plusieurs matchs dans cette compétition.

Sénégal – Egypte à 20h sur beIN Sport 1 ou TMC

Le jeune Dieng pourrait être titularisé aux côtés de Sadio Mané et Diedhiou comme face au Burkina Faso. Lors de ce match, l’attaquant avait d’ailleurs trouvé le chemin des filets à la 76e minute pour le 2-0 (score final 3-1). Tous les Marseillais seront évidemment derrière les deux joueurs ce dimanche pour la rencontre face à l’Egypte. Pour pouvoir regarder le match qui opposera les deux nations, rendez-vous à 20h sur beIN Sport 1 ou sur TMC pour le regarder en clair. Il est également possible de voir ce match en streaming sur les sites internet des deux chaînes. Pour TMC, il vous suffira de vous rendre sur le site MyTF1.

Pour la sélection sénégalaise, Bamba Dieng a répondu aux questions des supporters… Il a notamment été questionné sur sa position préférentiel et sur ses inspiration au poste d’attaquant. Comme lors de sa première conférence de presse, le jeune joueur est plein de fraîcheur et affirme qu’il s’inspire de lui-même !

« A vrai dire, mon poste de prédilection est attaquant de pointe mais ce sont les décisions du coach et je respecte cela ! Je ne m’inspire d’aucun attaquant. Je suis ma propre inspiration. J’ai des idoles bien entendu, comme Sadio Mané que je suis mais je m’inspire plus de moi-même. » Bamba Dieng – Source : FSF (04/02/22)