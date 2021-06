Internationaux OM : La soirée frustrante de Caleta-Car avec la Croatie…

Le défenseur de l’Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car, a été titularisé ce dimanche soir lors de la rencontre face à la Belgique avant le début de l’Euro 2020. Les Croates n’ont pas démérité mais n’ont pas réussi à prendre le dessus sur les diables rouges.

Titulaire face à la Belgique ce dimanche lors du match amical avec la Croatie, Duje Caleta-Car n’a pas vécu une rencontre facile. Face à Lukaku, Mertens ou encore Yannick Ferreira Carrasco, le Marseillais n’a pas pu empêcher l’attaquant de l’Inter Milan d’ouvrir le score.

Pourtant, avant ce but de l’international belge, les Croates menaient dans le jeu et ont eu des occasions franches comme cette frappe de Rebic avant la pause. Le manque de réalisme des coéquipiers de Duje Caleta-Car leur aura été fatal. A l’entrée de la seconde période, les Belges ont pris le dessus et ont enchaîné les actions sans réussite.

Le match amical entre ces deux grandes nations du football européen s’est donc terminé par une victoire des Diables Rouges sur le score de 1-0. Lukaku aurait même pu aggraver le score mais le gardien crée l’exploit en repoussant le ballon sur la ligne.

🇧🇪🆚🇭🇷

⏹️ Congrats to @BelRedDevils as they win the international friendly in Brussels – #Croatia heads back home, and faces England next Sunday! #EURO2020#BELCRO #Vatreni🔥 pic.twitter.com/xJMlO2xC2f

— HNS (@HNS_CFF) June 6, 2021