OM : L’horrible tacle subi par Enzo Sternal !!!

L’équipe de France espoirs (U18) a remporté son premier match du tournoi de Limoges cette semaine pendant la trêve internationale. Le jeune olympien Enzo Sternal a été décisif en inscrivant le dernier tir au but. Il a toutefois été victime d’une horrible faute qui aurait pu le blesser gravement.

La France a eu des sueurs froides face à la Suisse, hier soir. Les Bleuets sont finalement sortis victorieux (2-2, 4 tab 2). Le carton rouge provoqué par une faute sur Enzo Sternal a été d’une importance capitale pour inverser la tendance de la rencontre. Quelle horrible faute ! Le jeune joueur de l’OM a subi un tacle monstrueux qui aurait pu le blesser gravement. Les images ci-dessous parlent d’elles-mêmes.

L’horrible tacle qu’à subi Enzo Sternal, il aurait pu se casser la jambe 🤬 pic.twitter.com/MxLy3EP4Zx — ForzaMassilia (@MomoHusseini13) September 5, 2024

A lire aussi : Mercato OM : « Si De Zerbi avait pu me faire venir, bien sûr que j’y serais allé ! »

La victoire des Bleuets

La sélection nationale des U18 a remporté son premier match du 17e tournoi international de Limoges, hier soir, face à la Suisse (2-2, 4 tab 2). Après un premier but de Sajawal Mahar à la 27e minute et un second d’Ibrahim Mbaye à la 38e, les Bleuets étaient menés 2-0 à la mi-temps. Au début de la seconde période, le sélectionneur des espoirs, , a décidé d’opérer 4 changements. La France a ensuite connu une supériorité numérique puisque Sirak Bein s’est pris un carton rouge après sa faute sur Enzo Sternal, venu tout droit du centre de formation de l’Olympique de Marseille. Les buts d’Amidou Doumbouya (82e) et Luan Gadegbeku (90e) ont permis de revenir au score. Au final l’équipe de France U18 s’est imposé à l’issu de la séance de tirs au buts.

Sternal pour le but final

Pape Cabral, Enzo Molebe et Mustapha Sissoko ont tous marqué au cours de cette séance de tirs au buts. Le but de la victoire résidait au bout du pied droit d’Enzo Sternal. La pépite de l’OM a transformé l’essai, permettant aux Bleuets de décrocher la victoire. L’attaquant à l’origine de la sortie de Sirak Bein a encore été décisif, tout comme le gardien, Ayoube Akabou, qui a arrêté les 2 tirs au buts de Vasovic et de Zidan Tairi . Les espoirs affronteront le Portugal, demain à 19 heures.

À lire aussi : Mercato : C’est confirmé pour Ismaël Bennacer à l’OM !