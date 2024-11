Internationaux OM : le programme complet de cette trêve de novembre !

La trêve internationale de novembre 2024 est l’occasion pour de nombreux joueurs de l’Olympique de Marseille de rejoindre leurs sélections nationales. Plusieurs Olympiens seront ainsi engagés dans des compétitions de haut niveau, entre qualifications pour la Coupe du Monde ou la CAN, la Ligue des Nations.

Durant cette trêve, plusieurs joueurs de l’OM seront engagés avec leurs sélections nationales. Adrien Rabiot (France) disputera deux matchs de la Ligue des Nations, contre Israël le 14 novembre au Stade de France, puis contre l’Italie le 17 novembre à Milan. En Argentine, Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli participeront aux qualifications pour la Coupe du Monde 2026, affrontant le Paraguay le 14 novembre à Asuncion et le Pérou le 19 novembre à Buenos Aires. Amir Murillo (Panama) jouera deux rencontres de la Ligue des Nations Concacaf contre le Costa Rica, tandis que Geoffrey Kondogbia (République Centrafricaine) sera en lice pour les qualifications à la CAN 2025 face au Lesotho et au Gabon. Ismaël Koné (Canada) prendra part aux matchs contre le Suriname le 15 novembre et le 19 novembre, en Ligue des Nations Concacaf. Pierre-Emile Højbjerg (Danemark) et Ulisses Garcia (Suisse) seront également en action dans cette compétition européenne contre l’Espagne, la Serbie et la Suisse.

Rabiot, Kondogbia, Rulli, Balerdi… en sélection !

Par ailleurs, Said Yakine (Comores) débutera les qualifications pour la CAN 2025 avec des matchs contre la Gambie et Madagascar. En sélection jeunes, Enzo Sternal (France U18) et Roggerio Nyakossi (Suisse U20) continueront à défendre les couleurs de leurs équipes respectives, avec des matchs amicaux et de qualification au programme. Cette période de trêve est donc l’occasion pour les Olympiens de briller sous le maillot de leurs pays, tout en poursuivant leurs objectifs sur la scène internationale.

Mercredi 13 novembre

France U18 : Enzo Sternal

Turquie 1-0 France

Amical – 15 heures au Sapanca stadium

Jeudi 14 novembre

France : Adrien Rabiot

France – Israël

Ligue des Nations – à 20h45 au Stade de France

Argentine : Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli

Paraguay – Argentine

Qualification Coupe du monde 2026 – 20h30 à Asuncion

Panama : Amir Murillo

Costa Rica – Panama

Ligue des Nations Concacaf

République Centrafricaine : Geoffrey Kondogbia

Lesotho – RCA

Qualification CAN 2025

Vendredi 15 novembre

Canada : Ismaël Koné

Suriname – Canada

Ligue des Nations Concacaf

Danemark : Pierre-Emile Højbjerg

Danemark – Espagne

Ligue des Nations – 20h45 à Copenhague

Suisse : Ulisses Garcia

Suisse – Serbie

Ligue des Nations – 20h45 à Zurich

Comores : Said Yakine

Gambie – Comores

Qualification CAN 2025 – 20 heures

Suisse U20 : Roggerio Nyakossi

Suisse – République Tchèque – 18 heures à Thun

Samedi 16 novembre

France U18 : Enzo Sternal

Pays-Bas – France

Amical – 15 heures au Gölcülk stadium

Dimanche 17 novembre

France : Adrien Rabiot

Italie – France

Ligue des Nations – 20h40 à Milan

Lundi 18 novembre

République Centrafricaine : Geoffrey Kondogbia

RCA – Gabon

Qualification CAN 2025

Danemark : Pierre-Emile Højbjerg

Serbie – Danemark

Ligue des Nations – 20h45 à Leskovac

Suisse : Ulisses Garcia

Espagne – Suisse

Ligue des Nations – 19h45 à Tenerife

Comores : Said Yakine

Comores – Madagascar

Qualification CAN 2025 – 18 heures

Mardi 19 novembre

Argentine : Leonardo Balerdi et Geronimo Rulli

Argentine – Pérou

Qualification Coupe du monde 2026 – 21 heures à Buenos Aires

Panama : Amir Murillo

Panama – Costa Rica

Ligue des Nations Concacaf

Canada : Ismaël Koné

Canada – Suriname

Ligue des Nations Concacaf – à Toronto