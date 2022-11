Internationaux OM : Le Sénégal (Dieng et Gueye) s’impose et se qualifie !

Après une défaite amère face aux Pays-Bas (2-0), et une victoire 3-1 contre le Qatar, le Sénégal s’est imposé 2-1 face à l’Equateur ce mardi, une victoire synonyme de qualification pour le prochain tour !

Le Sénégal s’est imposé 2-1 face à l’Equateur. Auteurs d’une belle première mi-temps, ils ont ouvert le score après avoir manqué plusieurs occasions. Sarr a transformé le penalty. Titulaire au milieu, le marseillais Pape Gueye a été au niveau. En seconde mi-temps, l’Equateur a égalisé suite à un cou de pied arrêté, un but qui éliminait le Sénégal. Mais dans la foulée c’est le défenseur central de Chelsea et le capitaine, Koulibaly qui a rapidement redonné l’avantage aux siens. Bamba Dieng est entré en jeu. Le Sénégal jouera donc les huitième de finale de la Coupe du Monde !

Composition probable du Sénégal :

Mendy

Sabaly Koulibaly Diallo Jakobs

Sarr Mendy Gueye Diatta

Dia Diedhiou.

Sélectionneur : Aliou Cissé.

Pape Gueye et Bamba Dieng ne devraient pas être titularisés. Le milieu olympien est entré en jeu pendant 16 minutes contre les Pays-Bas et Dieng a été décisif lors de sa deuxième entrée en jeu contre le Qatar en marquant un but en n’ayant joué que 17 minutes dans la rencontre.

Composition probable de l’Equateur :

Galindez

Porozo Torres Hincapie

Preciado Mendez Caicedo Estupinan

Plata Sarmiento

Estrada

Sélectionneur : Gustavo Alfaro.

