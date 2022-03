Internationaux OM : Le Sénégal s’incline, Dieng et Gueye impuissants !

Plusieurs internationaux de l’OM jouent ce vendredi, les sénégalais Pape Gueye et Bamba Dieng sont entrés en jeu face à l’Egypte, mais le Sénégal s’est incliné…

Pape Gueye et Bamba Dieng n’était pas titulaire lors de ce remake de la finale de la CAN. L’Egypte a rapidement ouvert le score suite à une grosse frappe de Salah sur la barre, Ciss déviant le ballon dans ces propres buts. Le Sénégal a eu du mal face à la solide défense des Pharaons, Dieng est entré à la 62′, Gueye à la 88′. Il faudra faire mieux pour le match retour au Sénégal !

A lire : OM : Coup dur pour Barlerdi !

Jeudi 24 Mars

Ecosse 1-1 Pologne (Amical) Arek Milik (27 minutes)

Portugal 3-1 Turquie (QCDM22) Cengiz Ünder (90 minutes / 1x passe décisive)

Vendredi 25 mars

Egypte 1-0 Sénégal (QCDM22) Pape Gueye (6 minutes) / Bamba Dieng (32 minutes)

RD Congo 1-1 Maroc (QCDM22) Cédric Bakambu (88 minutes)

France / Côte d’Ivoire (Amical) Mattéo Guendouzi / William Saliba

Bosnie / Géorgie (Amical) Sead Kolasinac

Samedi 26 Mars

Croatie / Slovénie (Amical) Duje Caleta Car

Mardi 29 Mars

Pologne / Suède ou Rep.Tchèque (QCDM22) Arek Milik

Sénégal / Egypte (QCDM22) Pape Gueye / Bamba Dieng

Maroc / RD Congo (QCDM22) Cédric Bakambu

France / Afrique du Sud (Amical) Mattéo Guendouzi / William Saliba

Croatie / Bulgarie (Amical) Duje Caleta Car

Bosnie / Luxembourg (Amical) Sead Kolasinac

match décisif, celui du Sénégal en match aller-retour face à l’Egypte, cela concerne Bamba Dieng et Pape Gueye et cela commence vendredi pour le match aller en Egypte. Cédric Bakambu va lui aussi disputer un match capital avec la RDC face au Maroc vendredi. Par contre, Milik, Caleta Car, Guendouzi, Saliba et Kolasinac vont eux disputer des matches amicaux… A noter que les jeunes Simon Ngapandouetnbu (France U19) et Oussama Targhalline (Maroc U23) sont aussi en sélection. Le premier va disputer des match de qualification pour l’Euro U19, alors que le second va participer au Tournoi international de Turquie…