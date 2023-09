Internationaux OM: Matchs décisifs ce samedi pour Aubameyang, Mbemba, Sarr… À quelles heures et sur quelles chaînes TV ?

L’Olympique de Marseille est bien représenté sur le continent africain. Huit marseillais ont été appelés par leurs sélections africaines lors de cette trêve internationale. Six d’entre eux disputeront les Éliminatoires de la CAN.

Huit joueurs de l’OM ont été appelés par leurs sélections africaines lors de ce rassemblement de septembre. Six d’entre-eux disputeront les Éliminatoires de la CAN. C’est le cas de Chancel Mbemba avec la République Démocratique du Congo qui recevra le Soudan, Pierre-Emerick Aubameyang avec le Gabon qui se déplacera en Mauritanie, Azzedine Ounahi et Amine Harit (incertain) avec le Maroc qui accueillera le Libéria ainsi qu’Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye avec le Sénégal qui ira au Rwanda.

HEURES ET CHAÎNES TV :

Le Congo affrontera le Soudan à 18h. Le match sera diffusé sur BeIn Max 6.

Le Gabon jouera face à la Mauritanie à 18h. Une rencontre à suivre sur BeIn Max 5.

Le Maroc déviera le Libéria à 21h. Un rendez-vous disponible sur BeIn Max 4.

Le Sénégal se déplacera au Rwanda à 21h. Un match diffusé sur BeIn 3.