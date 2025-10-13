Internationaux OM : Peu d’impact pour O’Riley, Hojbjerg au repos…

À Copenhague, le Danemark a confirmé sa supériorité dans le groupe C des éliminatoires du Mondial 2026 en s’imposant logiquement 3-1 face à la Grèce. Dès le coup d’envoi, la sélection de Kasper Hjulmand a pris le contrôle du jeu, dominant le milieu et enchaînant les situations dangereuses. Après une première alerte signée Rasmus Hojlund, l’attaquant de Naples a ouvert le score à la 21e minute, profitant d’une relance manquée de Kourbelis.

La dynamique danoise ne s’est pas arrêtée là : sur un corner d’Eriksen, Joachim Andersen a doublé la mise d’une tête précise à la 40e minute. À peine le temps pour la Grèce de se réorganiser qu’une nouvelle erreur défensive offrait à Mikkel Damsgaard le troisième but danois, une minute plus tard. En l’espace de 60 secondes, le Danemark avait plié le match, dominant dans tous les compartiments du jeu devant un Parken Stadium en fusion.

O’Riley en spectateur, Højbjerg suspendu

Côté marseillais, la soirée fut beaucoup plus discrète. Pierre-Emile Højbjerg, prêté par Tottenham mais désormais cadre de l’OM, était suspendu pour cette rencontre. Son absence n’a pas pesé sur le rendement collectif d’une équipe danoise parfaitement rodée. En revanche, Matt O’Riley, autre milieu marseillais, n’a eu droit qu’à quelques secondes de jeu. Le joueur a fait son apparition dans les ultimes instants du temps additionnel, trop tard pour réellement influencer la rencontre.

Une situation qui pourrait frustrer le jeune marseillais, performant sous les couleurs de l’Olympique de Marseille depuis le début de saison, mais encore en quête d’un rôle majeur en sélection.

Le Danemark proche du Mondial 2026

Avec cette victoire, le Danemark conserve la tête du groupe C à égalité de points avec l’Écosse, mais bénéficie d’une meilleure différence de buts. Invaincus depuis le début de la campagne, les Danois semblent bien partis pour valider rapidement leur qualification pour la Coupe du monde 2026. La Grèce, de son côté, voit ses espoirs s’amenuiser avec seulement trois points à deux journées de la fin.

Un succès collectif solide pour le Danemark, mais une soirée sans éclat pour les deux représentants de l’OM, entre suspension et apparition symbolique.