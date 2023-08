Internationaux OM: Qui va partir pendant la trêve ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille se déplacera à Nantes ce vendredi pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1 avant la trêve internationale de deux semaines. Renan Lodi, François-Régis Mughe, Pierre-Emerick Aubameyang et Chancel Mbemba ont été appelés par le Brésil, le Cameroun, le Gabon et la République démocratique du Congo pour ce rassemblement de septembre. Plusieurs joueurs de l’effectif devraient également partir en sélection.

L‘OM se déplacera à Nantes ce vendredi pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Le Brésil, le Cameroun, le Gabon et la République démocratique du Congo ont appelé Renan Lodi, François- Régis Mughe, Pierre-Emerick Aubameyang et Chancel Mbemba. Le club phocéen compte une flopée d’internationaux qui devraient également partir en sélection lors de ce rassemblement de septembre.

A LIRE AUSSI: Mercato OM : Le bel hommage de Griezmann qui remet une pièce dans la machine !

Une dizaine de joueurs appelés en sélection ?

Plus de dix joueurs de l’effectif de Marcelino pourraient être absents pendant deux semaines: Lodi (Brésil), Mughe (Cameroun), Aubameyang (Gabon), Mbemba (République démocratique du Congo), Kondogbia (République centrafricaine), Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye (Sénégal), Ounahi et Harit (Maroc), Balerdi (Argentine).

لائحة المنتخب الوطني لمباراتي ليبيريا 🇱🇷 و بوركينا فاسو 🇧🇫 🚨Our National Team’s Squad list for the next two games against Liberia & Burkina Faso #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/fDfGGnnbI9 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) August 31, 2023



Les internationaux français Jordan Veretout et Jonathan Clauss ne devraient vraisemblablement pas être retenus par Didier Deschamps qui annoncera sa liste ce jeudi à 14h au siège de la FFF.