Mercato OM : Le bel hommage de Griezmann qui remet une pièce dans la machine !

Nouvelle déclaration de la part d’Antoine Griezmann concernant l’Olympique de Marseille ! L’international français a continué de clamer son amour pour le club marseillais sur Twitch.

Fan de l’Olympique de Marseille, Antoine Griezmann l’a montré à plusieurs reprises dans des vidéos ou sur les réseaux sociaux. L’attaquant de l’Atlético Madrid aurait d’ailleurs joué un grand rôle dans l’arrivée de Geoffrey Kondogbia à l’OM. Dans un live sur Twitch avec Jérémy Berrie, le Français a livré un message pour son ancien coéquipier.

« J’espère que tu vas bien. Juste pour te dire que j’étais très fier et très heureux de partager des moments dans le vestiaire, en dehors du terrain, sur le terrain avec toi. Je te souhaite le meilleur à Marseille. Et puis je t’attends à Madrid si tu as un ou deux jours, passes à la maison. Tu es le bienvenu. Force à toi, grosse saison. Et Allez l’OM ! », a lâché l’attaquant à la fin de son intervention

Kondogbia et Aubameyang questionnés sur Griezmann

En conférence de presse lors de la présentation de Kondogbia, les journalistes ont forcément posté une question sur Grizou et la réponse a forcément emballé les supporters !

« Antoine Griezmann a toujours aimé ce club. Je me permets de le dire, il était content que je signe à l’OM. Pareil pour Renan Lodi. Griezmann sera peut-être le prochain? », a déclaré le milieu de terrain !

Je peux toujours envoyer un petit message !

Quelques minutes après, c’était au tour de Pierre-Emerick Aubameyang d’être présenté devant les journalistes ! Forcément, la question lui a également été posé pour l’arrivée d’Antoine Griezmann. L’international gabonais a répondu avec le sourire « Oui je connais Antoine Griezmann… Ce n’est pas forcément de mon ressort mais je peux toujours envoyer un petit message ! »

A voir si Pablo Longoria laissera ce message être envoyé puisqu’il a clairement dit en conférence de presse que le mercato offensif devrait être bouclé puisque chaque poste est doublé ! De plus, un départ de Griezmann des Colchoneros ne semble pas être dans les tuyaux. Après des saison de galère en Catalogne, l’attaquant français semble avoir retrouvé son niveau sous Diego Simeone.