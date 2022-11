Internationaux OM : Sénégal-Equateur : Quelle heure ? Quelle chaîne ? Les compositions probables…

Après une défaite amère face aux Pays-Bas (2-0), et une victoire 3-1 contre le Qatar, le Sénégal doit s’imposer cet après-midi contre l’Equateur pour accéder aux phases finales de cette Coupe du Monde.

Le Sénégal doit impérativement gagner cet après-midi au Khalifa Stadium pour la troisième journée de cette phase de poule de Coupe du Monde. Le coup d’envoi sera donné à 16h heure française, et le match sera disponible sur beIn Sports 1. A noter qu’il suffira à l’Equateur d’un nul pour se qualifier.

Les Lions de la Teranga avaient pourtant mal débuté leur entrée en lice dans la compétition, en encaissant deux buts lors du dernier quart d’heure contre les Pays-Bas. Au pied du mur lors de leur deuxième match, les joueurs se sont remaniés : l’ancien rémois Boulaye Dia a d’abord ouvert la marque juste avant la mi-temps (41′), l’ancien angevin Famara Diedhiou a lui aussi inscrit un but quelques minutes en début de seconde période (48′). Le Qatar a réduit le score sur un but de Mohammed Muntari à la 78ème minute, mais ça ne suffira pas puisque l’attaquant olympien Bamba Dieng a encore enfoncé le clou à la 84ème minute d’une frappe sèche dans la surface.

Composition probable du Sénégal :

Mendy

Sabaly Koulibaly Diallo Jakobs

Sarr Mendy Gueye Diatta

Dia Diedhiou.

Sélectionneur : Aliou Cissé.

Pape Gueye et Bamba Dieng ne devraient pas être titularisés. Le milieu olympien est entré en jeu pendant 16 minutes contre les Pays-Bas et Dieng a été décisif lors de sa deuxième entrée en jeu contre le Qatar en marquant un but en n’ayant joué que 17 minutes dans la rencontre.

Composition probable de l’Equateur :

Galindez

Porozo Torres Hincapie

Preciado Mendez Caicedo Estupinan

Plata Sarmiento

Estrada

Sélectionneur : Gustavo Alfaro.

