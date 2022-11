Internationaux OM : Under marque encore !

La Turquie s’est imposé 2-1 face à l’Ecosse ce mercredi lors d’un match amical. Titulaire, Cengiz Ünder a marqué le second but de son équipe.

La Turquie joait mercredi un match amical face à l’Ecosse, les coéquipiers de Cengiz Ünder se sont imposés 2-1 sans vraiment trembler. Titulaire, le joueur de l’OM a joué 81 minutes et s’est offert un but à la 49e minute. Une belle frappe à ras de terre pour permettre à sa sélection de mener 2-0. Si l’Ecosse a réduite l’écart par McGinn (62′), le score n’a plus évolué. Pour rappel, la Turquie ne s’est pas qualifié pour la Coupe du Monde qui commencer ce dimanche.

À LIRE AUSSI : Bon plan mercato OM : El Khannouss, « un playmaker, très élégant, rapide et fin techniquement »