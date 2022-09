J6 Ligue 1 : Un seul joueur de l’OM dans le onze type de l’Equipe !

L’Olympique de Marseille s’impose face à Auxerre (0-2) ce samedi soir à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Un seul olympien figure dans le onze type de cette 6e journée de Ligue 1 publiée par le journal l’Equipe ce Lundi

En s’imposant à Auxerre, l’Olympique de Marseille a confirmé son excellent début de saison. Comme chaque Lundi le journal l’Equipe a publié le onze type de cette nouvelle journée de championnat. Un seul joueur de l’OM figure dans cette sélection du quotidien sportif. Il s’agit du défenseur olympien Mbemba. L’ancien joueur du FC Porto a également reçu la note de 7/10 pour sa prestation.

Ce n’était pas un match parfait – Tudor

La réaction de l’entraineur de l’OM Igor Tudor au micro de Prime Video au terme de la victoire de l’Olympique de Marseille face à Auxerre (0-2) ce samedi après-midi à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1.

« C’est bien parce qu’on a gagné c’est le plus important à la fin. C’est le match le plus difficile dans une série de trois. mentalement il fallait beaucoup d’humilité. Ça n’a pas été facile pour nous, notre pressing n’a pas toujours été bon mais finalement on mérite cette victoire. C’était le premier match de Kaboré, Mbemba était un peu fatigué et sur certains coups on était en retard. Mais ce qui est important c’est d’avoir été compact. Ce n’était pas un match parfait mais il fallait qu’on gagne ici. » Igor Tudor – Prime Video (03/09/2022)

