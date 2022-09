Jacques Cardoze s’exprime sur son avenir à l’OM

Depuis la nomination de Pablo Longoria au poste de président de l’Olympique de Marseille, de nombreux changements on été faits en interne, dont la nomination de Jacques Cardoze en tant que directeur de la communication. Ce dernier s’est confié dans les pages du Parisien sur son avenir au club.

« J’aspire à ce que le club soit définitivement respecté »

Arrivé en juin 2021 au poste de directeur de la communication du club phocéen, Jacques Cardoze a grandement participé au remodelage de la communication et de l’image de l’Olympique de Marseille. Il a accordé quelques mots au Parisien sur son expérience durant cette année à l’OM. Interrogé notamment sur son avenir au club, l’ancien journaliste botte en touche :

« Rester à l’OM pour combien de temps ? Je ne sais pas. J’aimerais apporter ma pierre. J’aspire à ce que ce club soit définitivement respecté » Source : Jacques Cardoze – Le Parisien – 12/09/2022

« Recentrer le discours autour du football »

L’ancien présentateur de Complément d’enquête poursuit en développant ses objectifs et se satisfait des progrès en communication du club depuis qu’il en est à la charge :

« Je pense qu’on a réussi à imprimer une marque, un état d’esprit à travers cette nouvelle direction. En soi, c’est déjà satisfaisant. Ce qui importe surtout, c’est que la communication globale soit bien défendue. Un club peut faire plusieurs actions, le plus important est de recentrer le discours autour du football, de ses supporters, du lien avec sa ville et sa région – notamment à Marseille –, et à travers sa diaspora. L’un des objectifs que je me suis fixé, c’est que ce lien soit fort et que personne ne se sente écarté de la communauté OM. » Source : Jacques Cardoze – Le Parisien – 12/09/2022

