OM : De gros doutes à Francfort selon ce spécialiste !

Hier soir dans l’After-Foot sur RMC, le chroniqueur spécialiste du football Allemand Polo Breitner s’est exprimé sur la mauvaise forme actuelle de l’adversaire du soir en Ligue des Champions :

Une mauvaise dynamique

« Le week-end dernier je vous annonçais que ça y est c’est parti pour Francfort après la déculottée qu’ils avaient infligé contre Leipzig 4 – 0. Entre-temps il y a eu le match contre le Sporting (0-3) qui ressemble beaucoup à ce qui s’est passé ce week-end contre Wolfsburg (0-1). »« C’est à dire que tu as le sentiment que Francfort peut jouer à avoir le ballon, faire tourner le ballon pendant des heures ils n’auront pas d’occasion et ils ne vont pas marquer de but. Donc ça c’est assez désagréable comme sentiment surtout que Francfort est une équipe qui nous avait habituée à toujours jouer à un jeu extrêmement agressif, totalement en contre pressing en étant très dynamique dans la surface adverse. » Source : Polo Breitner – After Foot RMC du 12/09/2022

« On ne sait pas quel système de jeu ils vont adopter ! »

Le chroniqueur a ensuite parlé des incertitudes sur le système de jeu et des joueurs qui seront alignés par l’entraineur autrichien Oliver Glasner :

« Là il y a le retour de Mario Gotze que tu associe à Lindstrom et à Kamada, bah ça donne un cocktail de milieux offensifs qui est très très intéressant techniquement parlant. On avait parlé évidemment de l’acclimatation du français Kolo Muani au sein de l’attaque. C’était une belle histoire et là t’as l’impression que tout s’écroule ! Oliver Glasner, l’entraineur de l’Eintracht, après la rencontre contre Wolfsburg n’était pas du tout content, il a fait une réunion avec ses cadres pour expliquer ce qui n’allait pas et si tu veux, ils sont dans l’obligation de faire un résultat à Marseille. Le problème, et ça on en a beaucoup parlé depuis le début de saison, c’est qu’on ne sait même pas quel est le système de jeu qu’ils vont adopter demain tout simplement. Est-ce qu’on parle d’un retour possible d’une défense à 3 avec notamment le japonais Hasebe, 38 ans, qui ne joue plus d’ailleurs en défense centrale. On ne sait pas s’il reste dans une défense à 4, qui sera à l’arrière gauche ? Parce que le joueur prêté dans le deal avec Kostic à la Juve, Pellegrini, est touché. Son remplaçant est out et on ne sait pas trop si Sebastian Rode qui est revenu plus tôt que prévu pourra jouer au milieu de terrain. » Source : Polo Breitner – After Foot RMC du 12/09/2022

