L’entraîneur Croate de l’Olympique de Marseille Igor Tudor était présent en conférence de presse à 24H de la réception de l’Eintracht Francfort en Ligue des Champions. Il a notamment évoqué l’absence de Chancel Mbemba et la titularisation de Leonardo Balerdi.

L’Olympique de Marseille reçoit les allemands de Francfort ce mardi dans le cadre de la deuxième journée de ligue des champions (coup d’envoi à 21h). L’entraîneur du club marseillais Igor Tudor était présent en conférence de presse ce mardi après-midi pour évoquer cette rencontre. Il est revenu sur l’absence de Chancel Mbemba et sur la titularisation de Leonardo Balerdi. L’entraîneur Croate espère que le Vélodrome sera derrière le défenseur Argentin, qu’il a sorti contre Lille au bout de 28 minutes de jeu …

« Mbemba est suspendu, en plus de sa blessure. Mais il devrait revenir pour Rennes. Ce n’est pas si grave, à priori. C’est un joueur fondamental pour nous. C’est un leader de l’équipe. Il fait un super début de saison. Je suis content que sa blessure ne soit pas si grave.(…) Balerdi n’est pas sorti parce qu’il a mal joué, mais parce que j’avais peur qu’il soit exclu. Demain, il sera titulaire. Et je m’attends à un accueil positif de la part du public pour un joueur sensible, qui donne tout pour l’équipe et qui est un grand défenseur. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (12/09/2022)

