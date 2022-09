La différence entre l’OM et Francfort selon Jean-Philippe Durand

L’ancien responsable de la cellule de recrutement de l’OM est aujourd’hui recruteur en France pour l’Eintracht Francfort. Il explique la fonctionnement du club allemand dans la Provence avant l’affrontement de demain entre les deux équipes.

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Jean-Philippe Durand est revenu dans les colonnes de La Provence sur le fonctionnement de l’Eintracht Francfort où il travaille désormais en tant que responsable de la cellule de recrutement. Il explique comment travaille le club allemand sur le marché des transfert et ce qui différencie l’Allemagne de la France. Il est aussi revenu sur l’affrontement de ce mardi entre l’OM et l’Eintracht Francfort. L’ancien milieu marseillais explique que le club olympien est mieux armé que les saisons précédentes pour la Ligue des Champions et s’attend à une rencontre de très haut niveau ce mardi au Stade Vélodrome.

« Pour l’Eintracht, les Français sont bien formés mais ils ne parviennent pas à exploiter tout leur potentiel tant qu’ils restent dans l’Hexagone. On ne les aide pas à repousser leurs limites ni à aller plus loin. À Francfort, avant de faire signer un joueur, ils font une étude environnementale et comportementale. Quand un joueur signe, les Allemands sont sûrs de le faire progresser. Regardez le nombre de Français en Bundesliga ! L’Allemagne est aussi un pays à la mode. Quand un club essaie un truc et que ça marche, les autres ont tendance à faire pareil. Les Français sont à la mode, les clubs allemands cherchent donc des joueurs français. (…) Ça va être un match intéressant, avec deux équipes qui jouent beaucoup. Cette saison, l’OM est bien armé, notamment physiquement. L’équipe a franchi un cap par rapport à l’an dernier. Athlétiquement, l’équipe est plus forte, elle a un état d’esprit conquérant, elle va de l’avant et s’engage pour presser et récupérer le ballon haut, alors que la saison dernière elle pratiquait un jeu de position et de possession souvent un peu stérile. L’équipe de cette année possède un plus grand potentiel. Son état d’esprit est plus raccord avec une compétition comme la Ligue des champions. » Jean-Philippe Durand – Source : La Provence (12/09/2022)

Quel onze de l’OM face à Francfort ? – https://t.co/zYCbGL9V3Z pic.twitter.com/bCOl3RAQf8 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 12, 2022