Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Romain Alessandrini raconte ses années en jeunes à Marseille et son départ à Gueugnon où il a finalement réussi à signer son premier contrat professionnel.

L’ancien joueur de l’OM Romain Alessandrini était l’invité de l’émission Débat Foot Marseille cette semaine. Il nous raconte son parcours atypique depuis le centre de formation de Marseille jusqu’à Gueugnon : « On avait une personne en commun et qui était entraîneur en Ligue 2 à Gueugnon. Il a réussi à me faire un essai fin août, parce qu’à 15 ans dans ma tête j’arrêtais le foot. Je pars de l’OM avec beaucoup de déception, j’ai décidé d’arrêter en cours de saison. Pourtant je jouais mais je jouais arrière gauche, j’ai eu des discordes avec mon entraîneur de l’époque. Je prenais plus de plaisir, je descendais de la commanderie en pleurant. Mon père ça ne lui plaisait pas, mes parents ont toujours voulu mon bonheur, donc avec mes parents on a décidé d’arrêter le foot. Mais à 15 ans le manque se fait sentir et fin août je fais cet essai à Gueugnon pour intégrer les 16 ans nationaux. Ils me veulent par contre je n’étais pas au centre de formation, j’étais en famille d’accueil le week-end et en internat la semaine. Donc je ne m’entraînais pas tout le temps avec eux, la première année était très compliquée mais je vivais toujours mon rêve d’être footballeur. »

Gueugnon descend de Ligue 2 en National et là ça m’a lancé

Alessandrini continue. « Puis j’ai eu la « chance », malheureusement Gueugnon descend de Ligue 2 en national et là ça m’a lancé. C’est des concours de circonstances. Des papiers qui n’ont pas était faire pour un autre joueur qui jouait à mon poste, des blessures. J’ai fait 2 semaines d’entraînement, Hubert Fournier est venu me voir et m’a dit tu viens avec nous dans le vestiaire. Alors que j’étais censé jouais avec la CFA2 toute l’année, donc les concours de circonstances ça fait des carrières. »

