« Je suis sûr que l’OM remportera encore des titres avec moi à la tête de l’équipe ! »

L’OM a trouvé le successeur de Marcelino en la personne de Gennaro Gattuso. Un ancien du club avait fait acte de candidature au poste d’entraineur suite au départ du technicien espagnol, Brando réitère lors d’un entretien accordé à FootMercato.

Dans un entretien accordé à FootMercato, Brandao évoque ses diplômes d’entraineur et son envie d’entrainer l’OM.

Ma mission est de redonner à l’OM ce qu’il n’avait pas, il y a 10 ans

« Ma mission est de redonner à l’OM ce qu’il n’avait pas, il y a 10 ans. Redonner aussi aux supporters la fierté de l’équipe, la joie, l’émotion de remporter un titre. Quand j’étais joueur à l’Olympique de Marseille, je ne me souciais pas seulement de marquer des buts, mais de marquer les buts décisifs à chaque match de football. Mon objectif en tant qu’entraîneur sera de remporter des titres pour l’Olympique de Marseille, comme je l’ai fait lorsque j’étais joueur. »

Je suis la personne qui manque à votre équipe !

« Moi, Brandão, champion avec l’Olympique de Marseille, j’ai été responsable de buts décisifs pour remporter plusieurs titres pour mon équipe, lâche-t-il comme s’il était à la table de Pablo Longoria. Faites-moi encore confiance. Je redonnerai de la joie et de la confiance à l’équipe. Ce sera un travail difficile, mais je sais que j’en ai le potentiel. Avez-vous déjà pensé qu’il manquait peut-être quelqu’un pour diriger l’équipe avec l’expérience et la mentalité d’un champion ? Je suis la personne qui manque à votre équipe ! Vous pouvez me faire confiance, car je suis sûr que l’Olympique de Marseille remportera encore des titres avec moi à la tête de l’équipe ! Tous unis par un seul objectif : la victoire ! »

L’attaquant brésilien (arrivé du Shakhtar Donetsk à l’hiver 2009) a été, avec l’OM, champion de France et buteur en finale de Coupe de la Ligue face à Lyon. Et pourtant, le premier souvenir qui vient spontanément à l’esprit des supporters marseillais au moment d’évoquer Brandao reste toujours le même : ce fameux but à San Siro !

C’était trop bon – Brandao

« Mon but contre l’Inter qui nous a qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Je me souviens bien du match, de l’ambiance à San Siro. J’étais sur le banc et quand Didier Deschamps m’a appelé, je lui ai dit : « je vais marquer, sois tranquille. » J’étais sûr de moi. J’avais la bonne énergie et les bonnes sensations. Sur mon premier ballon que je contrôle… du dos, j’ai marqué et qualifié l’OM. C’était trop bon ! J’ai ressenti aussi cette joie en finale de la Coupe de la Ligue quand je suis entré pour donner la victoire contre Lyon (1-0, but à la 105′). »

Brandao – Source : L’Équipe