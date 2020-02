Jean-Michel Aulas s’en prend (encore) à l’OM !

Sur twitter, le président lyonnais a défendu le bilan de son club. Il en a profité pour taquiner l’Olympique de Marseille comme à son habitude…

En grande difficulté, Lyon a fait match nul hier soir face à Amiens 0-0. L’équipe de Rudi Garcia est sixième du championnat et compte 13 points de retard sur les marseillais. L’écart pourrait se creuser car le club lyonnais se déplace au Parc des Princes dimanche soir pour affronter le PSG, tandis que l’OM reçoit Toulouse dernier de Ligue 1.

Pour défendre son bilan, Jean-Michel Aulas a tweeté en rappelant que son club était encore qualifié pour quatre compétitions avec les blessures de cadres comme Memphis Depay. Il en profité pour envoyer un tacle sans citer directement l’Olympique de Marseille… « En règle avec le Fair Play financier contrairement à d’autres qui chantent très fort en ce moment« …

@OL @Foot01_com @DanielRiolo Contrairement à vos propos,ns croyons toujours ds notre objectif initial:le podium est à 7 points et encore 15 matchs L1,ns sommes en compétition partout avec 5 blessés majeurs d longue durée,on travaille sérieusement et ne vous en déplaise on sera là

— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) February 6, 2020