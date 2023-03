Le « Marseille Champions Podcast » est de retour. Un peu en gueule de bois après l’affreuse élimination de l’OM en Coupe de France par le FC Annecy. Nico aimerait bien qu’à un moment le public marseillais arrête d’investir toute son énergie dans l’OM et regarde aussi ce qui se passe en dehors du terrain, en dehors de l’OM mais dans Marseille…

« Est-ce que c’est une bonne chose pour ce club ? Est-ce que c’est une bonne chose pour cette ville ? Est-ce que c’est une bonne pour les supporters de ce club qui investissent autant d’énergie, autant d’argent et autant de temps pour ce truc-là ? Est-ce que VRAIMENT c’est une bonne chose ? Est-ce qu’on ne pourrait pas faire de meilleures choses de nos vies ? On est 67 000 au stade tous les dimanches. Il y a un pourcentage de marseillais très important. Et bien moi, j’en ai marre qu’il y ait autant de Marseillais éruptifs, engagés sur l’OM mais qui n’en ont rien à foutre pour les vraies affaires de cette ville ! Pour tout ce qui se passe dans les affaires politiques, économiques de cette ville, que tout soit désinvesti et qu’il n’y ait personne qui vote et personne qui s’investisse dans les assos ou très peu de gens, dans les manifs ou dans un certain nombre de choses qui se passent et qui sont vraiment importantes. Tout le monde a des grands discours sur l’image de la ville mais ça ne compte que pour l’OM. Et avec un tel engagement et en poussant des cris d’orfraie que sur l’OM. Je plaide pour qu’un jour on désarme l’OM et qu’on réarme l’engagement des gens pour leur ville. » Nicolas Georges – Source : Marseille Champions Podcast

