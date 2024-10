Jérôme Rothen pointe le gros problème à l’OM depuis quelques matchs

Ce week-end encore, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à prendre les trois points. En méformes, les stars marseillaises plombent-elles le bon début de saison de l’OM de Roberto De Zerbi?

L’OM a réalisé un bon début de saison et est actuellement sur le podium derrière l’AS Monaco et le PSG. Pourtant depuis quelques semaines, c’est plus compliqué pour les joueurs de Roberto De Zerbi. Jérôme Rothen était sur RMC dans son émission ce lundi et s’est exprimé à ce sujet. L’ancien joueur du PSG pense que l’OM, comme beaucoup d’autres clubs, est dépendant de ses stars. La mauvaise passe marseillaise coïncide avec la baisse de forme de certains joueurs du vestiaire comme Mason Greenwood ou Pierre-Emile Hojbjerg.

Les équipes sont dépendantes. Il y a des joueurs qui te font gagner, c’est comme ça — Rothen

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Ce retournement inattendu !

« L’OM est comme toutes les équipes. Ils sont dépendants de leurs grands joueurs (…). Le début de saison de l’OM, alors certes ça a duré peut-être trois ou quatre matchs, et que c’est ça va vite en besogne à Marseille parce qu’on s’enflamme vite… mais ce n’est pas parce que (Mason) Greenwood a fait trois mauvais matchs de suite que ça y est, Greenwood est rentré dans le rang et que c’est un petit joueur. C’est comme (Pierre-Emile) Hojbjerg. Les équipes sont dépendantes. Il y a des joueurs qui te font gagner, c’est comme ça. Ça a toujours existé. (…) Si (Mason) Greenwood est bon, en général, les résultats vont tourner vers Marseille », a expliqué l’ancien milieu de terrain dans son émission sur RMC ce lundi.