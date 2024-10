Mercato OM : Ce retournement inattendu !

Cet été, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont clairement renouveler un effectif qu’il trouvé insuffisant dans l’état d’esprit. Si Veretout et Ounahi ont trouvé preneur dans les arrêts de jeu, ce n’est pas le cas de Mbemba. Dans ce loft, un seul joueur a réussi à inverser la tendance, c’est Ulysse Garcia !

Recruté en janvier dernier et hauteur de 6 premiers mois peu convaincants, le Suisse a été placé dans le fameux loft afin de l’exfiltrer. Ce lundi, la Provence rappelle que contrairement à la plupart des autres éléments sortis du groupe, Ulysse Garcia dispose de plusieurs années de contrat que que le salaire de l’international suisse est moindre. De plus le joueur a eu un comportement positif et a réintégré au groupe professionnel début septembre. Le média local précise que son attitude à l’entraînement a convaincu Roberto De Zerbi.

L’attitude de Garcia à l’entraînement a convaincu Roberto De Zerbi

Interrogé sur Garcia en conférence de presse, le technicien italien avait précisé : « Il s’implique, fait les choses bien. Ce qui me plaît chez lui, c’est son courage, sa personnalité. Peut-être que parfois il se trompe, mais il se trompe de manière positive. Les erreurs ne me plaisent pas quand elles sont faites avec la peur. » Un discours optimiste qui a valu à Garcia une première titularisation face à Angers vendredi dernier. Ce dernier pourrait donc s’installer dans ce rôle de doublure de Quentin Merlin…

L’OM continue son mercato des folies et devrait encore subir plusieurs changements au cours des semaines à venir. Alors que le club tente de signer un attaquant et un gardien, plusieurs joueurs sont invité à prendre la sortie lors de ce mercato. C’est notamment le cas d’Ulysse Garcia, le latéral Suisse arrivé il y a 6 mois. Après avoir peiné à convaincre les supporters et les dirigeants, il se pourrait qu’il fasse déjà ses valises.

Ulysse Garcia, qui n’avait pas figuré parmi la liste des joueurs inscrit pour l’Europa League et qui n’avait pas su profiter de la blessure de Quentin Merlin, n’aura pas marqué les esprits marseillais. Selon l’Équipe, le joueur aurait été informé par Longoria et De Zerbi qu’ils ne compteraient plus sur lui la saison prochaine. Une décision qui ne serait pas au goût du Suisse, qui estime qu’il pourrait encore apporter ses qualités à l’OM.

Une déception pour le Suisse ?

L’année dernière, lors de la fin de saison, Ulysse Garcia avait déclaré être en phase d’adaptation du championnat français et comptait « apporter plus à l’OM sur la longue durée ». Un objectif qu’il ne devrait donc malheureusement pas pouvoir réaliser. À 28 ans, le latéral gauche qui compte 7 sélections en équipe nationale dispose encore d’une petite valeur marchande qui pourrait servir à l’OM pour ses prochaines recrues.