Jibrayel (Adjoint Ville de Marseille) : « Si l’OM veut acheter le Vélodrome, nous sommes vendeur »

Invité dans l’émission « Débat Foot Marseille » sur le plateau de Football Club de Marseille, hier, l’adjoint au Sport de la Ville de Marseille Sébastien Jibrayel a évoqué le dossier du Stade Vélodrome.

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille de ce jeudi, avec l’adjoint au Sport de la Ville de Marseille Sébastien Jibrayel. Ce dernier évoque le dossier du Stade Vélodrome. Il explique ainsi que la municipalité est disposée à vendre l’enceinte du boulevard Michelet à l’Olympique de Marseille.

« Si l’OM veut acheter le Vélodrome, nous sommes vendeur. » Sebastien Jibrayel (adjoint au sport Ville de Marseille » https://t.co/n6JpXIAwjB — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 18, 2020

Notre position est de défendre le contribuable marseillais et les discussions sont faites en ce sens – Jibrayel

« »Benoît Payan l’a dit, si l’Olympique de Marseille veut l’acheter nous, nous sommes vendeur. Mais il ne veulent pas l’acheter donc nous voulons revoir le prix du loyer car c’est le contribuable marseillais qui paye actuellement ce stade. Donc oui notre objectif, ce serait que l’OM puisse l’acheter comme on peut le voir avec d’autres grandes villes européennes où les clubs sont propriétaires de leur stade avec tout ce que cela leur apporte en matière de développement. Les discussions sont actuellement en cours avec le club pour une renégociation du loyer. Nous ne sommes pas fermés, nous avons de bonnes relations avec les cadres de l’OM et on va essayer de trouver une solution pour que chacun puisse s’y retrouver. Notre position est de défendre le contribuable marseillais et les discussions sont faites en ce sens. » Sébastien Jibrayel- Source : FootballClubdeMarseille.fr (18/12/2020) »