OM : Jordan Veretout lucide sur son niveau !

Dans un entretien accordé au média Goal, Jordan Veretout est revenu sur sa convocation en Équipe de France et sur son envie de disputer la Coupe du Monde avec les Bleus.

L’Olympique de Marseille réussit un très bon début de saison en championnat. Dans le nouveau système de jeu mis en place par Igor Tudor, un joueur se montre particulièrement à son avantage. Jordan Veretout, recruté pour 11 millions d’euros cet été en provenance de l’AS Roma est devenu un élément important de l’effectif marseillais. Lors d’un entretien accordé à Goal, le milieu de 29 ans explique vouloir s’améliorer sur certains points. Il est aussi revenu sur sa convocation en Équipe de France pour le rassemblement de septembre et évoque son envie de disputer la Coupe du Monde au Qatar avec les Bleus.

Avec Marseille, j’ai fait de bons matchs, mais ce ne sont pas des tops matchs

« Forcément, c’est dans un coin de ma tête, mais je dois faire plus. Pour le moment, c’est pas mal, mais pas suffisant. Il reste deux mois avant cette compétition et je veux tout donner pour y être. Avec Marseille, j’ai fait de bons matchs, mais ce ne sont pas des tops matchs. » Jordan Veretout – Source : Goal (26/09/2022)

On joue tous pour le coéquipier à côté — Veretout