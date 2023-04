Juninho aime cet OM !

Deuxième de Ligue 1, un point devant Lens, l’OM est toujours bien placé dans la lutte pour la prochaine Ligue des Champions. Dans l’émission Rothen s’enflamme, Juninho se félicite de la qualité de l’OM et pense qu’avec des joueurs d’un niveau supérieur le club sera encore plus fort la saison prochaine.

L’OM est deuxième du championnat avec un point d’avance sur le troisième Lens, à six journées de la fin. Durant l’émission Rothen s’enflamme Juninho pense que, malgré le bon jeu de l’OM, Lens finira deuxième. Selon l’ex milieu de terrain, Marseille doit recruter des joueurs d’un meilleur niveau pour être meilleur la saison prochaine. Voici l’extrait de l’émission avec l’intervention de Juninho.

A lire aussi : Mercato OM : « Alexis Sanchez ? C’est un mercenaire… »

⚪🔵 Juninho : « Avec deux, trois joueurs d’un niveau plus élevé, si l’OM ne bouge pas beaucoup l’effectif, je pense qu’ils peuvent faire encore mieux la saison prochaine. » #RMClive pic.twitter.com/9JoYTcvDoD — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 28, 2023

Si Lens finit 2e et Marseille 3e, ce serait normal

« Si on dit que c’est un échec de terminer troisième, on oublie la qualité de Lens, explique Juninho au micro de Rothen s’enflamme. C’est une équipe qui a pris seulement 25 buts, avec l’engagement et les matchs qu’ils font. Si Lens finit deuxième et Marseille troisième, je pense que ce serait normal aujourd’hui. Par contre, en finissant troisième, tu joueras peut-être des matchs qualificatifs pour la Ligue des Champions. Et là si tu ne te qualifies pas, il faudra, bien sûr, revoir la saison. Mais aujourd’hui je pense que Marseille n’a pas cette pression. »

Avec 2-3 joueurs meilleurs l’OM s’améliorera

« J’aime la manière dont joue cette équipe, avec l’intensité mise, poursuit Juninho. Les joueurs sont toujours à fond. Ce sont des choses que je cherchais à donner quand j’étais à l’OL. Je trouve que Marseille se donne à 100% à chaque match. Oui à la fin le plus important c‘est de regarder les titres et de jouer la Ligue des Champions. Cette équipe de Marseille me fait plaisir. Tout n’est pas parfait mais j’aime bien cette équipe de Marseille. Avec 2-3 joueurs en plus d’un niveau plus élevé pour la saison prochaine, sans trop bouger l’effectif, je pense que se sera encore meilleur.«