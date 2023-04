Mercato OM : « Alexis Sanchez ? C’est un mercenaire… »

Dans l’After Foot, Jonathan MacHardy qualifie Alexis Sanchez de mercenaire et estime qu’un départ du chilien lors du prochain mercato n’est pas une fatalité.

Auteur de 16 buts en 38 matchs toute compétitions confondus, Alexis Sanchez réalise une première saison très satisfaisante avec l’Olympique de Marseille. Irréprochable dans l’état d’esprit et dans son investissement à l’entraînement et sur le terrain, l’international chilien est toujours en négociation avec la direction marseillaise pour prolonger son contrat d’une saison supplémentaire. La qualification en Ligue des Champions devrait être déterminante dans la décision finale de l’ancien joueur de l’Inter Milan.

Sanchez s’en tape de l’Olympique de Marseille

Dans l’After Foot, Jonathan MacHardy explique que le chilien n’a aucune attache à Marseille et qu’un départ lors du prochain mercato ne serait pas une fatalité : « Il faut se rendre compte d’une chose, Alexis Sanchez est un mercenaire. Ce n’est pas péjoratif de dire ça. Il est un peu à l’image d’un Carlos Tevez qui est passé de Manchester United à Manchester City. Le seul club qui compte vraiment pour Alexis Sanchez, c’est River Plate. Il l’a déjà dit, c’est acté. Je pense qu’il finira sa carrière là-ba. Je pense que l’Olympique de Marseille, il s’en tape. Même chose pour le stade et pour les supporters. Ce n’est pas grave parce que sur le terrain, il donne tout ce qu’on attend de lui. Il est performant et il montre de l’investissement. Tu as le droit d’être un mercenaire si tu viens et que tu fais ton travail à la perfection et Alexis Sanchez fait son travail à la perfection. S’il part, on lui dira merci beaucoup pour cette année mais ce n’est pas grave. À la tête de l’OM, il y a un président qui est capable de saisir des opportunités sur le marché. »

🗣 « Tu as le droit d’être un mercenaire si tu viens et que tu fais ton travail à la perfection, et Alexis Sanchez fait son travail à la perfection. » 🔵⚪ Peu importe l’attachement d’Alexis Sanchez pour l’Olympique de Marseille, pour @Jonatan_M13, le Chilien est irréprochable. pic.twitter.com/ngLe9JCNCa — After Foot RMC (@AfterRMC) April 27, 2023

La qualification en Ligue des Champions est loin d’être acté

Le journaliste est ensuite revenu sur la course à la Ligue des Champions. Il reste prudent sur une participation de l’OM à la prestigieuse compétition rappelant les déboires de l’AS Monaco en barrages l’été dernier : « Je pense que la qualification en Ligue des Champions est loin d’être actée. On a vu ce qu’il s’est passé avec Monaco, si tu finis troisième, tu n’es pas sûr d’être en Champions League. Ton budget et ta marge de manœuvre dans les transferts n’est pas la même. La troisième place n’est pas totalement actée non plus même si elle est déjà bien sécurisée. »