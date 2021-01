Kamara : « Dire qu’on se rapproche du PSG c’est gros quand même… »

L’OM s’est incliné 2-1 face au PSG mercredi soir lors du trophée des champions. Boubakar Kamara a réagi au micro de Canal+…

Au terme de la défaite de l’OM face au PSG (2-1) hier soir lors du Trophée des Champions, le défenseur Boubakar Kamara n’a pas caché sa déception et a répondu à Florian Thauvin…

on méritait mieux – boubakar kamara

« Non, je ne pense pas. Au vu du match qu’on a fait, on méritait mieux. On va dire qu’ils ont été bons au bon moment. Ils nous ont piégés. Maintenant, il faut vite rebondir en championnat. Comme tous les matchs, ça se joue sur des détails, et ils n’étaient pas en notre faveur. On a été présent dans l’impact, on a essayé d’aller les chercher. On s’est procuré des occasions. Il nous a manqués la finition. On s’est réveillé trop tard. Il faut vite rebondir. C’est facile à dire, mais difficile à faire contre une équipe comme celle-là, qui a la possession du ballon. Après, notre réveil s’est produit très tard, mais on a vu qu’après ce but, on s’est procuré une ou deux occasions. Il faut vite rebondir. Moins d’écart entre les deux équipes ? C’est ce que Thauvin pense. Ça faisait longtemps qu’on ne les avait pas battus. Dire que notre niveau se rapproche d’eux, c’est gros quand même… »

Boubakar Kamara – Source : Canal + (13/01/2021)