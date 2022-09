OM : « Si un Marseillais fait le quart de Kimpembe, il prend 6 matchs ! »

Karim Zéribi est revenu hier dans Débat Foot Marseille sur l’arbitrage dans le championnat de France. S’il estime que le port de micros par les arbitres est une bonne chose, il s’insurge contre le traitement de faveur réservé à certaines équipes.

Pour Karim Zéribi, le port de micros par les arbitres est une bonne chose. Selon lui, si les joueurs se sentent observés, ils feront preuve de plus de respect envers le corps arbitral. Il souhaite que tous les acteurs d’un terrain fassent preuve de civisme envers chacun. S’il juge certaines avancées prometteuses pour l’avenir de l’arbitrage en France, Zéribi s’est insurgé contre le traitement de faveur réservé selon lui au Paris-Saint-Germain en Ligue 1. Il est notamment revenu sur le cas Presnel Kimpembe qui a bousculé l’arbitre du match PSG-Brest en se montrant particulièrement véhément à son égard. Le chronique explique que l’attitude du défenseur parisien est une honte que que ce genre de comportement n’ait pas sa place sur un terrain de football. Il regrette que l’arbitre n’ait pas expulsé le champion du Monde et estime que le PSG bénéficie d’un traitement de faveur vis-à-vis des autres équipes du championnat de France.

En France, on a un arbitrage à géométrie variable

« Je suis favorable à ce que les arbitres aient des micros. Il y aura plus de respect entre les arbitres et les joueurs parce qu’ils sauront les uns et les autres qu’ils sont écoutés. Je pense que c’est une bonne chose de se sentir écouté et surveillé et de prendre conscience que l’on a pas tous les droits. Je pense que cette observation redonnera ses lettres de noblesse au football. On dit souvent que le rugby est un sport de voyous joués par des gentlemans et que le football est un sport de gentlemen joué par des voyous. J’aimerais que l’on redonne au football des valeurs de respect notamment envers l’arbitre. Si on est écoutés, on se parle avec civisme et avec respect, c’est très important. Il y a également ceux qui suivent le match et qui ne comprennent pas toujours les décisions de l’arbitre. Un arbitre qui expliquera ses décisions aura toujours plus de crédits auprès des gens qui remettent en cause ses choix. Il faut qu’il y ait une forme de pédagogie auprès des supporters. Le dernier point sur lequel je voulais revenir est que l’on a en France, des arbitrages à géométrie variable. C’est insupportable. Ce qu’a fait le défenseur parisien dont je ne citerais pas le nom, c’est un scandale. Le marseillais fait le quart de ce qu’il fait, non seulement il prend rouge direct mais il prend six matchs de suspension. Ce n’est pas possible que ce joueur ait pu finir le match. Il doit déjà prendre le rouge sur le tacle qu’il fait sur le joueur de Brest. Il lève le bras de l’arbitre comme si c’était un moins que rien et en plus il lui parle mal. C’est quoi ça ? Qu’est ce qui se passe dans le bureau de l’arbitre dans l’avant-match avec le président du PSG ? Je me pose la question sur le traitement qui leur est réservé. N’importe quel autre défenseur de Ligue 1 était dehors, direction les vestiaires. » Karim Zéribi – Source : Football Club de Marseille (12/09/2022)