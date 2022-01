Kolasinac c’est officiel, un jeune défenseur visé et Benedetto va rapporter… Les 3 infos mercato OM de ce mardi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos mercato OM du jour ! Au programme de ce mardi : Kolasinac est arrivé à Marseille, le jeune Isaak Touré visé ? Et Benedetto va permettre de recruter…

Kolasinac débarque à Marseille !

Plusieurs médias anglais affirmaient que l’affaire était bien avancée, Sead Kolasinac devrait bien s’engager avec l’OM. Le défenseur d’Arsenal a officiellement signé jusqu’en juin 2023. Le défenseur de 28 ans, qui peut jouer en défense central comme sur le côté gauche, n’avait plus que 6 mois de contrat avec les Gunners. Il aurait été libéré par le club anglais pour s’engager avec l’OM…

C’est officiel, le défenseur gauche a signé un contrat d’un an et demi !

Sead Kolašinac est sur le point de conclure son arrivée à Marseille

« Sead Kolašinac est sur le point de conclure son arrivée à Marseille. Leurs sanctions de transfert ne seront pas affectées à cette fenêtre de janvier. Leur option d’achat de Mattéo Guendouzi cet été ne sera pas non plus impactée car l’accord a déjà été conclu entre les deux clubs. » Connor Humm – source : Twitter (16/01/2022)

Interrogé récemment en conférence de presse sur le départ de Jordan Amavi (prêté à Nice) et donc la suite du mercato, Jorge Sampaoli a été précis. Il aimerait voir arriver deux joueurs sur ce côté gauche : un défenseur central / latéral comme doublure de Luan Peres et un latéral plutôt ailier au profil de Lirola pour pouvoir jouer dans un autre système.

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

Longoria vise Isaak Touré !



L’Olympique de Marseille ne sait pas encore s’il pourra être actif lors des prochains mercato à cause de l’interdiction de la FIFA… Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria ne semble pas chômer en ce mois de janvier et aurait plusieurs cibles.

Jorge Sampaoli a exprimé ses voeux en conférence de presse à plusieurs reprises… Si le coach argentin affirme vouloir des joueurs expérimentés, le président marseillais vise maintenant de jeunes joueurs comme l’explique ce mardi le journal L’Equipe.

De la concurrence pour Isaak Touré

D’après les informations du quotidien sportif, Pablo Longoria aurait coché le nom d’Isaak Touré, défenseur central qui évolue au Havre, en Ligue 2. Mesurant 2m04, il a un profil peu commun et intéresse de nombreux clubs et notamment en Ligue 1. Lyon, Reims, Troyes ainsi que Bordeaux souhaiteraient également s’attacher ses services.

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif

Benedetto pourrait rapporter 3 à 4 M€ !

Parti en prêt à Elche, Dario Benedetto ne s’y est jamais imposé, il devrait faire son retour à Boca Juniors. Selon RMC Sport, le club argentin a trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille pour le transfert de l’attaquant argentin de 31 ans. Benedetto devrait signer un contrat de deux ans et demi, il devrait rejoindre Buenos Aires demain avec une visite médicale espérée pour jeudi. Un départ qui va permettre d’économiser la partie du salaire prise en charge par l’OM mais aussi qui pourrait rapporter un montant compris entre 3 et 4 M€.

🇦🇷 Benedetto va définitivement quitter l’OM ! Le transfert de l’Argentin vers Boca Juniors est imminent. 💰 Les deux clubs sont tombés d’accord et la transaction devrait rapporter à Marseille entre 3 et 4 millions d’euros. — RMC Sport (@RMCsport) January 17, 2022

Directeur sportif du club de Buenos Aires, Jorge Bermudez s’était dit très emballé à l’idée d’enregistrer le retour de Benedetto.

« Nous sommes clairs sur le fait que Benedetto serait un ajout énorme à l’équipe, il apporterait beaucoup » — Jorge Bermudez

« Nous travaillons jour après jour, minute après minute, nous savons et nous sommes clairs sur le fait que Benedetto serait un ajout énorme à l’équipe, il apporterait beaucoup. Le club fait l’effort. Ce n’est pas facile, nous allons nous battre sérieusement, nous n’allons pas dire n’importe quoi en dehors de la réalité. Nous sommes très enthousiastes. C’est un gros coup économique. Le club français (l’OM) a payé près de 18 millions pour Pipa. Boca doit utiliser les outils pour y parvenir. Tout dépend de la façon dont la négociation se développe et se termine. Nous étudions toutes les alternatives possibles. Le travail du représentant du joueur est également en cours. Les parties doivent se mettre d’accord et convenir de la valeur de l’opération. Ce n’est pas facile. Il y a de l’argent que nous ne pourrons pas demander. Nous allons faire tout notre possible, nous avons le même maillot que les supporters. Nous n’aurions pas commencé l’opération (sans le oui de Benedetto). Il a sûrement l’espoir, comme nous, de revenir au club. Les fans de Boca croient en nous. Il est difficile de rivaliser avec le marché international même si nous avons la meilleure motivation. » Jorge Bermudez – Source : TyC Sports (09/01/2022)