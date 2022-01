Mercato : Cédric Bakambu fait enfin ses débuts avec l’OM !

Première recrue de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal, Cédric Bakambu était présent en conférence de presse ce vendredi pour sa présentation. Ce lundi, il a enfin fait ses débuts avec l’équipe de Sampaoli !

L’Olympique de Marseille n’a pas encore très actif lors de mercato hivernal… Seul Jordan Amavi a quitté le navire pour partir à l’OGC Nice, en prêt avec option d’achat… Des rumeurs envoient Dario Benedetto de retour à Boca Juniors et l’OM pourrait récupérer 3 à 4 millions d’euros selon le journal L’Equipe.

Bakambu a réalisé son premier entraînement ce lundi !

Côté arrivé, c’est Cédric Bakambu qui a été la première recrue marseillaise. Arrivé libre de Chine, l’international congolais a été présenté ce vendredi en conférence de presse. Malheureusement, il n’a pas été enregistré pour le match face au LOSC et n’a pas encore pu faire ses débuts avec l’OM.

Arrivé tout récemment, l’ancien joueur de Villarreal n’avait pas encore eu la possibilité de s’entraîner avec le groupe marseillais. Ce lundi, l’Olympique de Marseille a publié une vidéo où l’on voit l’attaquant faire des grands débuts sous les ordres de Jorge Sampaoli !

𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧 𝙚𝙣𝙩𝙧𝙖𝙞𝙣𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 collectif sous les couleurs olympiennes pour @Bakambu17 🔵⚪️ 🇨🇩 pic.twitter.com/IdMakOC6M8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 17, 2022

Je suis un attaquant rapide, qui aime la profondeur (Cédric Bakambu)

En conférence de presse ce vendredi lors de sa présentation, Cédric Bakambu a décrit ses qualités et ses défauts, avec humilité. Le Congolais avait d’ailleurs confirmé qu’il ne serait pas présent face au LOSC ce dimanche.

« Mes qualités? Je suis un attaquant rapide, qui aime la profondeur, la verticalité. Des défauts, on en a tous. J’ai quelques points à travailler, je ne suis pas le meilleur attaquant du monde, mais j’espère apporter toutes mes qualités au profit du collectif (…) « J’ai échangé avec le coach, à deux reprises. Comme je lui ai dit, peu importe la position, le plus important est que l’équipe performe. Je vais jouer à fond, mettre mes capacités au bien du collectif. « Mon état de forme? Je suis un joueur de foot professionnel, je me suis entretenu, j’ai gardé la forme, j’ai un très beau staff qui s’occupe de moi aujourd’hui. Mon contrat n’est pas encore homologué par la Ligue je ne pourrais pas jouer Dimanche ». « Cédric Bakambu – Source : Conférence de presse (14/01/2022)