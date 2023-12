Kondogbia 3e blessure, 4 absents face à Lorient et un jeune attaquant relancé par Longoria… Les 3 infos OM de ce vendredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi :

Kondogbia toujours blessé

Alors qu’il semblait enfin trouver le rythme de la compétition après un début de saison marqué par des blessures, Geoffrey Kondogbia est de nouveau touché. Reste à savoir jusqu’à quand ?

En effet, ce vendredi l’Equipe revient sur la raison du basculement vers le 3-5-2. Gennaro Gattuso, qui n’est pas forcément un adepte de ce système de jeu, a été poussé a choisir une défense à trois suite à deux grosses absences au milieu. Valentin Rongier, blessé au genou sera absent jusqu’en février, le quotidien sportif y rajoute « la blessure de Geoffrey Kondogbia. » Le milieu de terrain a déjà été absent à deux reprises depuis le début de la saison, 25 jours suite à une blessure au genou et 15 jours après une douleur aux adducteurs. En attendant de savoir le temps d’indisponibilité de Kondogbia qui ne devrait pas être disponible face à Lorient, le coach olympien a pu tester un milieu avec Ounahi en pointe basse, et il peut aussi compter sur le retour de suspension de Pape Gueye qui a disputé ses premières minutes mercredi face à Lyon. Gattuso donnera des précisions ce vendredi en conférence de presse.

Kondogbia encore blessé

Gattuso : « Kondogbia ? Pas sûr qu’il soit là contre Lorient. Je vous le dirais vendredi lors de la conférence de presse. » #OMOL — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 6, 2023



Après le match nul concédé face à Strasbourg (1-1) ce samedi à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain olympien Geoffrey Kondogbia s’était exprimé au micro de Canal +.

« Dans l’ensemble en première mi-temps je pense qu’on met les éléments. L’idée c’était de repartir sur les mêmes bases en seconde période mais cela n’a pas été du tout le cas. La seconde période a été plus que mauvaise et cela nous met en difficulté pour prendre les trois points ici.on n’a pas respecté le projet que l’on s’était dit à la mi-temps, après il y a aussi un adversaire en face qui est là pour te compliquer la tâche. Mais c’est d’abord à nous de mettre les éléments pour respecter ce que l’on s’était dit. Tout le monde a conscience de la situation (du classement en championnat, ndlr), maintenant il va falloir travailler et penser à la site, dans le football on n’a pas le temps de trop cogiter même si c’est important de se remettre tout le temps en question. Il faut qu’on augmente le niveau et les intentions. On n’est pas à notre place, maintenant la réalité , elle est là. Il faut que chacun se regarde dans la glace et redouble d’effort, ça passe par le travail pour revenir avec d’autres intentions. » a ainsi déclaré Kondogbia au micro de Canal + au terme du match nul concédé par l’OM à Strasbourg.

4 absent face à Lorient

Avant le déplacement à Lorient, Gennaro Gattuso était en conférence de presse ce vendredi en début d’après-midi au centre RLD. Le coach italien a fait un point sur son groupe, il doit faire avec plusieurs absents.

Valentin Rongier est encore blessé pour plusieurs semaines, Correa est aussi touché. Iliman Ndiaye doit encore purger deux matches de suspension, concernant Kondogbia ne sera pas disponible non plus. Gattuso l’a confié ce vendredi, il l’avait convoqué face à Lyon car il avait l’espoir de pouvoir le faire jouer. « Kondogbia ? Je l’avais inclus dans le groupe face à Lyon, mais il n’était pas disponible, il a encore un petit problème sur le plan médical. Il ne sera pas à disposition demain face à Lorient. Ce n’était pas un manque de respect ou coup de bluff vous concernant.. J’ai pu parler avec Ndiaye hier et aujourd’hui. Je ne peux rien faire sur sa suspension, je ne veux pas m’exprimer sur cette décision, même si c’est un peu excessif, je ne veux pas en dire plus… »

Kondogbia a encore un petit problème sur le plan médical

Longoria pense toujours à Sekou Mara ?

L’OM va devoir se renforcer lors du mercato hivernal, d’autant que plusieurs titulaires vont partir disputer la CAN. Pablo Longoria pourrait relancer une ancienne piste en attaque, car le jeune joueur cherche à glaner du temps de jeu…

Selon Foot Mercato, l’OM aurait toujours dans son viseur l’ancien bordelais Sekou Mara. Le média précise que le jeune attaquant « n’a pas été souvent titulaire (seulement 4 fois pour un total de 30 apparitions). (…) Cet hiver sera sans doute la bonne d’autant que ni Southampton ni l’attaquant tricolore ne peuvent se permettre de se contenter de miettes en Championship, lui qui ambitionne de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 sous les ordres de Thierry Henry. » Le LOSC aimerait le récupérer afin d’en faire la doublure de Jonathan David dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. De plus « l’OM, qui voit se réveiller la doublette offensive Aubameyang-Vitinha, garde un œil attentif sur la situation du joueur. » Le joueur de 20 ans aurait aussi des touches en Bundesliga, pour rappel il avait rejoint Southampton pour plus de 11M€ en 2022.

Le journal L’Equipe avait déjà évoqué ce nom l’été dernier. Pablo Longoria se penche déjà sur les arrivées, puisque des titulaires pourront quitter la cité phocéenne. Trois attaquants intéressent le président de l’OM pour ce mercato estival. Devant, Folarin Balogun, 21 ans, joueur actuel d’Arsenal, ainsi que Sékou Mara, 20 ans, qui évolue à Southampton intéressent. Quelques mois après la signature de Vitinha, joueur le plus cher du club à 32 millions d’euros (25 plus 7 en bonus), ces deux options ne se tenteront pas à n’importe quel prix.

Trois jeunes qui performent avec leur club

Balogun, prêté au Stade de Reims par Arsenal impressionne la Ligue 1 avec 18 réalisations en 30 matches. Sous contrat jusqu’en juin 2025, il espère avoir une place de titulaire dans le club Londonien mais au vu de la concurrence (Jesus, Nketiah, Martinelli ou encore Trossard), il pourrait être tenté de rester en France. Mais l’OM n’est pas le seul club à avoir remarqué le talent du jeune joueur, puisque Lille, Leipzig et le Milan AC sont aussi sur le coup.

Avec 9 titularisations en 29 rencontres qu’il a jouées, Sékou Mara est toujours dans le viseur de l’OM. Annoncé proche du club cet hiver, avant d’officialiser Vitinha, Pablo Longoria le voulait en prêt alors que Southampton était prêt à tout pour le garder jusqu’à la fin de saison. L’été dernier, déjà, les Marseillais le suivaient de près. Cet été, le club phocéen pourrait de nouveau tenter le coup.

L’OM s’est aussi renseigné sur le jeune attaquant d’Annecy Moïse Sahi Dion (21 ans), prêté cette saison par Strasbourg et buteur au Vélodrome en Coupe de France. Avec 13 buts cette saison, dont 12 en championnat, il est l’un des meilleurs buteurs de Ligue 2.