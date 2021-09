Kovac (Monaco) explique pourquoi il voit l’OM faire une grosse saison…

L’Olympique de Marseille se déplace à Monaco ce samedi à 21 heures. Un duel entre prétendants au podium. Et, Niko Kovac l’a bien compris. Il n’a pas manqué de souligner les progrès et la nouvelle mentalité de l’OM.

C’est l’heure de la reprise de la Ligue 1 ce week-end. Et, l’affiche la plus attendue est celle de ce samedi soir. Elle oppose l’AS Monaco à l’OM, à 21 heures.

Deux équipes sur deux dynamiques différentes. L’OM toujours invaincu donc, car le match contre Nice est à rejouer et sort d’une victoire probante 3-1 contre Saint-Etienne. Monaco, plus en difficulté à la 14ème place du championnat et qui a enregistré sa première victoire de la saison juste avant la trêve contre Troyes.

L’OM a toujours été une des meilleures équipe du championnat de France – Kovac

Il n’en reste pas moins que cela ne fait que quatre journées (trois pour Marseille). Les deux équipes sudistes restent forcément en course pour le podium. L’objectif de la saison pour chacun.

D’ailleurs, pour le coach croate de Monaco, Niko Kovac, cet OM entraînant est un concurrent dangereux pour le podium. C’est même « l’un des favoris ».

« L’OM a toujours été une des meilleures équipes du championnat de France. Pour moi, Marseille est l’un des favoris pour le podium. Nous avons vu leurs gros progrès entre la saison dernière et celle-ci. Ils jouent avec agressivité et sur un rythme élevé, pressent aussi haut que possible, ils n’abandonnent jamais et marquent beaucoup dans le dernier quart d’heure, ce qui montre qu’ils sont au point physiquement. » Niko Kovac – Source : conférence de presse (09/09/2021)

Kovac se voit en Sampaoli

Une équipe à l’image de son coach, Jorge Sampaoli. Un technicien que Niko Kovac ne connait pas mais à qui, footballistiquement, il s’identifie.

« Je ne connais pas leur coach personnellement mais j’ai suivi sa carrière, notamment avec les sélections du Chili et de l’Argentine. C’est un entraîneur sud-américain, positif, avec du caractère, qui transmet des émotions. Je suis aussi comme cela. » Niko Kovac – Source : conférence de presse (09/09/2021)

Un match donc qui promet avec deux équipes aiment avoir le ballon. A noter que côté monégasque, Sidibé et Maripan seront absents en défense. En revanche, un temps incertain à cause de son voyage en sélection, Konrad de la Fuente pourrait bien être présent côté olympien.