Lens – OM (0-2) : La réaction à chaud de Bakambu !

L’Olympique de Marseille face à Lens (0-2) à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. La réaction de Cédric Bakambu au micro de Canal +

La réaction à chaud de Cédric Bakambu au micro de Canal + après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Lens (0-2) ce samedi soir à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1.

A lire aussi : Lens – OM ( 0 – 2) : Grosse prestation des olympiens avec un Bakambu déjà décisif !

c’est franchement top. Je rentre et j’ai directement l’opportunité d’être décisif. Après il faut souligner le très bon travail de l’équipe. On a été sérieux dès les premières minutes. En première période on a été très solides et on a confirmé en seconde période. On prend les trois points et je suis très content. On a une bonne assise défensive, on est bien avec le ballon, on a la possession de balle et c’est clair que c’est plus facile pour un attaquant d’être décisif quand on trouve les espaces. On avait vraiment très bien travaillé ce match, le coach nous avait bien briefé. Merci à tous les supporters marseillais qui nous ont soutenus… Cédric Bakambu Source Canal + (22/01/2022)