Ligue 1 : Lyon s’impose largement et met l’OM à 19 points…

L’OM va affronter le PSG ce dimanche soir, cette 24e journée a débuté ce samedi par les victoire de Lorient et Lyon…

Pour la 3e fois de la saison l’OM et le PSG vont se jouer dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1 ce dimanche 7 février à 21 heures au Stade Vélodrome. Cette rencontre qui sera diffusée sur Téléfoot La Chaine (pour son dernier match) mais aussi sur Canal+. Ce samedi, Lorient confirme sa bonne passe en battant Reims 1-0. Plus tard dans la soirée, Lyon s’est imposé face à Strasbourg et repasse en tête de la Ligue 1 avec 19 points d’avance sur l’OM…

Samedi 6 février

17h00 : FC Lorient 1-0 Stade de Reims (Téléfoot)

19h00 : Olympique Lyonnais 3-0 RC Strasbourg Alsace (Téléfoot)

21h00 : RC Lens – Stade Rennais F.C. (Canal+)

Dimanche 7 février

13h00 : Stade Brestois 29 – Girondins de Bordeaux (Téléfoot)

15h00 : Montpellier Hérault SC – Dijon FCO (Téléfoot)

15h00 : OGC Nice – Angers SCO (Téléfoot)

15h00 : Nîmes Olympique – AS Monaco (Téléfoot)

15h00 : AS Saint-Etienne – FC Metz (Téléfoot)

17h00 : FC Nantes – LOSC (Canal+)

21h00 : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain (Téléfoot et Canal+)