Concurrents OM : Décroché, Julien Stéphan (Rennes) est en colère !

A l’occasion de la 23e journée de championnat de Ligue 1, le Stade Rennais affrontait le FC Lorient. L’équipe de Christophe Pélissier est parvenue à arracher le nul dans les dix dernières minutes de la rencontre…

Alors que Rennes menait 1-0 dès la 12e minute de jeu grâce à un but de Martin Terrier, les hommes de Julien Stéphan ont concédé le nul dans les derniers instants du match. Un retour qui n’a pas du tout plus à l’entraîneur Rennais…

On avait fait une grosse séance pour remplacer ce match reporté face à l’om – julien stéphan

a lire : MERCATO OM : LES NÉGOCIATIONS AVANCENT POUR SAMPAOLI?

« A chaud, je n’ai pas encore l’explication. Il va falloir qu’on la trouve, vite. Est-ce que c’est un manque de concentration? Un manque d’implication? Je ne sais pas. Mais ce n’est pas l’habitude de cette équipe-là d’avoir autant de déchet. Je trouve qu’on a fait un match insuffisant, notamment sur le plan technique. On a eu énormément de déchet. On a raté des passes qui paraissaient simples, en rendant le ballon à l’adversaire. On n’a pas contrôlé le jeu. Après notre but, j’ai senti une baisse de tension. Nos vingt minutes en fin de première mi-temps n’étaient pas suffisantes. Et la deuxième mi-temps a également été trop pauvre techniquement. On n’a pas réussi à s’installer suffisamment longtemps chez eux. On a malgré tout quelques situations où on peut tuer le match. Mais on n’a pas marqué et l’égalisation est logique. On avait fait une grosse séance dimanche pour remplacer ce match reporté. Rien ne remplace un match, mais après dix jours de travail, on doit être capable de faire beaucoup mieux que ça. Pour ce qui est des performances individuelles, je réserverai à chacun d’entre eux la nature des mes observations. Je ne peux pas être satisfait d’un match de cette tenue-là. Surtout dans notre position. On a quelque chose de très important à jouer sur cette fin de saison. Il faudra montrer autre chose et beaucoup plus de qualités que ça, si on veut rester dans le haut du classement. » Julien Stéphan – Source : Conférence de presse (03/02/2021)