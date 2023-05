Mercato concurrent OM : La (grosse) somme que réclame le RC Lens pour laisser filer Openda !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) L’avenir de Lois Openda au RC Lens est menacé par l’intérêt concret de l’AC Milan. La direction lensoise réclame une grosse somme pour laisser filer son buteur !

Auteur d’une grande saison sous le maillot du RC Lens, Lois Openda pourrait bien quitter le club de Ligue 1 ! Plusieurs tops clubs européens tentent de le récupérer comme le Borussia Dortmund, l’AC Milan ou encore l’Atlético Madrid. La Gazzetta connaît la somme réclamée par la direction lensoise.

En effet, le média italien explique que le RC Lens ne descendra pas sous les 30 à 35 millions d’euros pour laisser filer son meilleur buteur de la saison. Un sacré chèque qui pourrait leur permettre de se trouver un remplaçant à ce poste au mercato d’été. A voir si les clubs cités sont prêts à mettre autant d’argent sur le Belge !

Gazzetta : C’est bouclé pour #Kamada à Milan, contrat de 5 ans. Pour #Openda, Lens réclame entre 30 et 35M et ne descendra pas en-dessous, concurrence Dortmund et l’Atlético Madrid. Loftus-Cheek : Chelsea réclame 25M. pic.twitter.com/IjnpKDExP6 — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 30, 2023

C’est forcément un objectif de pouvoir jouer cette Ligue des Champions avec le RC Lens

Loïs Openda s’était exprimé au sujet de son avenir sur Prime Vidéo. « C’est forcément un objectif de pouvoir jouer cette Ligue des Champions avec le RC Lens parce qu’on a bâti cette équipe pour se qualifier. Je pense qu’on le mérite pour tout ce qu’on a fait depuis le début de la saison. Avec tous les joueurs de ce vestiaire, je pense qu’on pourrait faire quelque chose de bien en Ligue des Champions. On a un collectif très fort, on est comme des frères, on a notre coach qui est comme notre papa. On est tous vraiment soudés, il n’y a pas de différence, quelqu’un qui est de côté. Il y a de toutes les origines dans le vestiaire. On est tous ensemble et je pense que ça se voit après les matchs, dans le vestiaire et à l’entraînement. On est toujours de bonne humeur »