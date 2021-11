La blessure de Rongier, erreur d’arbitrage, et le constat de Kamara… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi: Rongier blessé aux adducteurs, débat sur l’arbitrage, et Kamara parle de fatigue…

OM : Sampaoli donne des nouvelles de Rongier, blessé…

L’OM s’est imposé 0-1 à Clermont et se replace au classement. Jorge Sampaoli a fait tourner son onze en incorporant Balerdi, Gerson, Dieng et Konrad. Après cette victoire, le coach argentin s’est exprimé en conférence de presse, il a évoqué l’absence de Rongier.

L’OM a souffert mais a assuré l’essentiel, concrétiser ses deux matches nuls face à Nice et Paris par une victoire à Clermont. Rongier, blessé pourrait rapidement faire son retour…

« C’était une partie très importante. Il y avait de la rotation et nous avons eu peu de temps pour récupérer. Nous avons tenté de mettre la meilleure équipe possible pour gagner ce soir. Nous n’avons pas pris de risque pour Rongier, qui était blessé. Nous avons été solides défensivement avec sept ou huit occasions en attaque. Nous sommes satisfaits d’avoir gagné. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / L’Equipe (31/10/2021)

Selon la Provence, « Valentin Rongier souffre d’une légère contracture aux adducteurs. Une blessure sans gravité, mais le staff médical olympien n’a voulu prendre aucun risque avec le milieu de terrain marseillais, certainement préservé en vue des rencontres à venir. » L’ancien Nantais pourrait donc faire son retour jeudi prochain face à la Lazio…

OM : Grosse erreur d’arbitrage ou pas ?

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche soir contre Clermont (0-1) à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès les marseillais montent sur la troisième marche du podium du championnat de France derrière le PSG et Nice.

Les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas été spécialement brillants dans le jeu mais ont su ramener trois points précieux de leur déplacement à Nice ce dimanche soir à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. C’est l’attaquant turc Under qui a marqué le but décisif de cette rencontre. En toute fin de match, une main de Balerdi dans la surface aurait pu faire tourner la rencontre. L’arbitre de la rencontre n’a toutefois pas accordé de pénalty à Clermont et sa décision a bien été la bonne.

« Afin de pouvoir déterminer les fautes de main, la limite supérieure du bras coïncide avec le bas de l’aisselle. Tout contact entre le ballon et le bras ou la main d’un joueur ne constitue pas nécessairement une infraction, » indique en effet la loi 12, des règles du jeu de l’IFAB

Clermont – OM (0-1) : Le bijou Cengiz Ünder (qui donne l’avantage à Marseille)https://t.co/SFISDHjfn2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 31, 2021

Le cas de figure où le ballon a touché une autre partie du corps avant de heurter la main n’est cette saison plus automatiquement sanctionné. « L’arbitre était venu nous expliquer les règles au début de saison, a-t-il confié au micro d’Amazon Prime Vidéo. Quand on est footeux, on voit la main, on veut le penalty mais il nous explique que c’est la règle. Malheureusement, il n’a pas sifflé pour nous, » a ainsi expliqué Jim Allevinah, attaquant de Clermont à la fin de la rencontre.

OM: Le constat sans appel de Kamara

Même si l’OM a gagné un match important au niveau comptable ce dimanche (0-1), le Clermont Foot a posé des problèmes aux Marseillais. Pour Boubacar Kamara, de la fatigue commence à s’installer dans le groupe…

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche soir face à Clermont sur le score de 1-0 grâce à une belle frappe placée de Cengiz Ünder. Malgré cette victoire, les Marseillais n’ont jamais réussi à prendre le contrôle du match. Moins conquérant offensivement, l’OM a manqué de pep’s pour enflammer cette rencontre.

Capitaine du soir, Bouba Kamara a évoqué la fatigue du groupe :

Il y a de la fatigue– Kamara

« Il y a de la fatigue, comme pour toutes les équipes qui enchaînent. Après, le coach fait tourner l’équipe. On voit que le onze change beaucoup donc ça permet aux joueurs qui ont vraiment besoin de souffler de se reposer, et à d’autres d’enchaîner les matchs et d’avoir leurs chances. Mais c’est à nous de bien faire les soins, de bien écouter le staff pour être au maximum à chaque match. » Boubacar Kamara— Source: Prime Vidéo (31/10/21)